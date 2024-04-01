США ввели запрет на ввоз и продажу части ноутбуков в Китай

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Соединенные Штаты ввели новые ограничения на поставку чипов для искусственного интеллекта и оборудования для них в Китай, чтобы сдержать технологическую промышленность КНР, сообщает Reuters.
Новые правила основываются на ограничениях, введенных в октябре. Среди изменений: ограничение на поставки чипов в Китай теперь будут распространяться и на ноутбуки, в состав которых входят эти чипы. Поправки вступят в силу 4 апреля.
Ранее британская газета Financial Times писала, что крупные китайские компании из-за опасений новых ограничений со стороны Вашингтона на экспорт в КНР чипов, применяемых для технологий ИИ, стали резко закупать высокопроизводительные чипы американского производителя Nvidia.
По сведениям источников, китайские интернет-гиганты в состоянии ажиотажа уже сделали заказы на $5 млрд. Речь идет о приобретении чипов, необходимых для создания генеративных систем искусственного интеллекта.
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Ранее британская газета Financial Times писала, что крупные китайские компании из-за опасений новых ограничений со стороны Вашингтона на экспорт в КНР чипов, применяемых для технологий ИИ, стали резко закупать высокопроизводительные чипы американского производителя Nvidia.
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Ювелина Бернст