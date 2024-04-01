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США ввели запрет на ввоз и продажу части ноутбуков в Китай

01 апреля 2024, 06:27
Фото: iStock/ BongkarnThanyakij

Фото: iStock/ BongkarnThanyakij

Соединенные Штаты ввели новые ограничения на поставку чипов для искусственного интеллекта и оборудования для них в Китай, чтобы сдержать технологическую промышленность КНР, сообщает Reuters.
Новые правила основываются на ограничениях, введенных в октябре. Среди изменений: ограничение на поставки чипов в Китай теперь будут распространяться и на ноутбуки, в состав которых входят эти чипы. Поправки вступят в силу 4 апреля.

Ранее британская газета Financial Times писала, что крупные китайские компании из-за опасений новых ограничений со стороны Вашингтона на экспорт в КНР чипов, применяемых для технологий ИИ, стали резко закупать высокопроизводительные чипы американского производителя Nvidia.


По сведениям источников, китайские интернет-гиганты в состоянии ажиотажа уже сделали заказы на $5 млрд. Речь идет о приобретении чипов, необходимых для создания генеративных систем искусственного интеллекта.

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Утилизационный сбор за растаможенные в ЕАЭС автомобили повысили
01 апреля 2024, 05:07

Фото: iStock/ Apriori1

Новый порядок расчета стоимости ввоза в Россию автомобилей из стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступил в силу с 1 апреля, передает ТАСС.
Теперь недоплаченные налоги и сборы после занижения таможенной стоимости машин, которые ввозятся в Россию из стран ЕАЭС, будут входить в утилизационный сбор.

Данная мера направлена на уравнивание условий для граждан и компаний, импортирующих транспортные средства, растаможенные в ЕАЭС, и тех, кто проходит эту процедуру в России с уплатой всех налогов и сборов.

Помимо этого, с 1 апреля процедура растаможивания автомобилей с электрическим двигателем, ввозимых из стран ЕАЭС, должна проводиться исключительно в России.

Сокращение ассортимента автомобилей и значительные изменения сроков доставки из-за новых правил не предвидится, заверил заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков. А вот стоимость машин на данном фоне может повыситься, поскольку платежи в России зафиксированы, но каковы будут конкретные цифры при росте цен, пока прогнозировать сложно, добавил Стариков.

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В России начали блокировать продажи просроченных и нелегальных товаров
01 апреля 2024, 03:58

Фото: iStock/ Sergei Gnatiuk

С 1 апреля в России вводится режим блокировки на кассе продаж нелегальных и просроченных товаров, пишут «Известия» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Механизм вводится в несколько этапов. С сегодняшнего дня он распространяется на табак, разливное пиво и слабоалкогольные напитки из кегов. Далее режим постепенно распространится на 13 групп товаров, подлежащих маркировке: молочную продукцию, воду, антисептики, БАДы, обувь, фотоаппараты, шины, одежду, духи, безалкогольные напитки и медицинские изделия.

Новая мера направлена на защиту потребителей от приобретения продукции с нарушениями, также на контроль в условиях моратория на проверки для государства.

При сканировании товара через систему маркировки «Честный знак» на кассу поступают сведения о сроке годности товара и разрешении к его продаже контролирующими органами. Если на кассу поступают сведения о невозможности такой продажи, то товар не будет продан, объяснил заместитель гендиректора ЦРПТ (оператор системы маркировки) Реваз Юсупов.

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Активы на 100 трлн рублей арестовали по иску о «Макфе» у Юревича и Белоусова
01 апреля 2024, 03:10

Фото: iStock/ alfexe

Судебный пристав арестовал счета и активы родственников экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества «Макфа» и аффилированных с ним компаний в интересах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление пристава.
Сумма арестованных активов составила 100 трлн руб.

Ответчиками по исковому заявлению Генпрокуратуры привлечены Юревич, Белоусов и его супруга, а также еще 34 юридических лица и 10 физических лиц, среди которых отец, мать и сын Юревича, а также дочь с зятем Белоусова и его отец.

Помимо этого арестованы 100% акций компаний «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «СМАК», «Новая пятилетка», «Долговское», «Челябинскоблгаз», «Арком» и ЧАО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов» (акции так же принадлежат родственникам Юревича и Белоусова).

Ранее Генпрокуратура подала в суд Челябинска иск об обращении в доход государства акций крупнейшего в России производителя — АО «Макфа».

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#производители
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В Петербурге начали взимать курортный сбор
В Петербурге начали взимать курортный сбор в 100 рублей в сутки
01 апреля 2024, 01:36

Фото: iStock/ Vladislav Zolotov

Ставка курортного сбора в размере 100 рублей с туриста в сутки начинает действовать в Санкт-Петербурге с понедельника, 1 апреля. Об этом сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников в своем Telegram-канале.
Курортный сбор будет взиматься за проживание в отеле, апарт-отеле, санатории и других объектах размещения.

Вырученные таким образом в 2024 году средства городской комитет по развитию туризма планирует направить на благоустройство двух пляжей, реставрацию Московских триумфальных ворот и на установку фонтана в Линейном парке.
По прогнозам, сумма курортного сбора в 2024 году в Петербурге составит порядка 300 млн руб.

За последний год была проведена активная подготовка к этому шагу. В частности, были оформлены необходимые нормативно-правовые документы, создан реестр операторов курортного сбора, а также разработана информационная подсистема «Курортный сбор Санкт-Петербурга», написал Корабельников.

Петербург вошел в федеральный эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в 2022 году. Закон «О введении на территории Санкт‑Петербурга курортного сбора» вступил в силу с 1 октября 2023 года, но по решению главы города Александра Беглова до 1 апреля 2024 года действовала нулевая ставка сбора.

Эксперимент планируется внедрить до 1 января 2025 года в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях и на федеральной территории «Сириус». Его цель: сохранение, восстановление и развитие курортов, а также формирование единого туристского пространства. Размер курортного сбора не может превышать 100 руб. с человека в сутки.

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#отель
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ФНС раскрыла число россиян со счетами за рубежом
ФНС: Зарубежные счета есть у 539 тысяч российских резидентов
01 апреля 2024, 01:17

Фото: iStock/ William_Potter

Федеральная налоговая служба (ФНС) раскрыла актуальное число российских резидентов с зарубежными счетами — по состоянию на декабрь 2023 года налоговой известно о 539,1 тыс. таких лиц, пишет РБК со ссылкой на презентацию «Итоги деятельности ФНС России» за прошедший год. За год число владельцев счетов увеличилось на 70%.
Количество иностранных счетов российских налоговых резидентов составляет 1,825 млн. Согласно презентации, за год этот показатель увеличился на 164% (то есть в 2,6 раза).

Стремительный прирост показателей, вероятнее всего, связан с тем, что в 2022 году россияне активно искали альтернативу ушедшим Visa и Mastercard в дружественных странах для расчетов в поездках за рубежом, считает партнер Б1 Мария Фролова.

Данные о владельцах зарубежных счетов ФНС получает через ежегодный обмен сведениями с иностранными государствами, который, по заявлениям службы, в последние два года затруднен. В 2023 году в налоговую поступали данные о зарубежных счетах физических лиц, на которые приходится 99% открытых счетов, уточнила замглавы ФНС Юлия Шепелева.

По данным Центробанка России, в 2022 году россияне вывели за рубеж рекордные 1,47 трлн руб. На начало 2024 года россияне держали за рубежом эквивалент 6,7 трлн руб.

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#данные
#фнс
#россияне
#информация
#цб
#банки
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Россия вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик G20
Россия в 2023 году стала пятой по темпам роста экономики в G20
31 марта 2024, 09:15

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Россия в 2023 году стала пятой по темпам роста экономики в G20. Информация следует из анализа РИА Новости данных национальных статистических служб.
Сообщается, что экономика РФ выросла на 3,6 процентного пункта, полностью компенсировав спад 2022 года на 1,2%. Первое место по темпам роста экономики занимает Индия. Ее прирост дошел до отметки 7,3 процента.

На втором месте находится Китай с ростом на 5,2% после трех процентов в прошлом году. Тройку лидеров замыкает Индонезия, ее ВВП вырос на 5,1%.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что российская экономика продолжает укрепляться, несмотря на ввод всё новых и новых антироссийских западных санкций. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В России рассказали о повышении зарплат у ряда россиян с 1 апреля

Reuters оценило убытки западных компаний после ухода из России в $107 млрд
#экономика
#банк
#китай
#индия
#индонезия
#ввп
#рф
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Украину в 2025 году ожидает банкротство, заявил Всемирный банк
Всемирный банк: В 2025 году Украина обанкротится
31 марта 2024, 05:48

Фото: iStock/peshkov

Украина может стать банкротом уже в 2025 году, если западные страны откажутся списывать ее долги, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Всемирного банка.
Отмечается, что в проекте о выделении средств четко указано, что финансовое положение Украины катастрофическое.

Однако если западные кредиторы откажутся списать долги Украины, в том числе долги частных компаний и банков, то Украина может обанкротиться в 2025 году.

29 марта Украина получила от Всемирного банка кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. По словам премьер-министра страны Дениса Шмигала, Япония выделила около 1 млрд долларов США, Великобритания – около 500 млн долларов США. Средства будут направлены на бюджетные расходы на гуманитарные и социальные нужды Украины.

26 марта было объявлено, что Киев получил транш в размере 880 миллионов долларов США от Международного валютного фонда (МВФ). Средства были выделены в рамках программы расширенного кредитования EFF.

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#украина
#финансы
#банк
#долги
#деньги
#банкротство
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В России рассказали о повышении зарплат у ряда россиян с 1 апреля
31 марта 2024, 05:13

Фото: iStock/ArtemSam

Медицинские работники в малых городах и селах России получат прибавку к мартовской зарплате с 1 апреля, заявила экономист Людмила Иванова-Швец, сообщает РИА Новости.
Правительство приняло решение о введении социальных выплат медицинским работникам, работающим в сельской местности, районных центрах и малых городах. Размер выплат зависит от численности населения места проживания.

Так, в городах с населением 50-100 тыс. человек врач будет получать 29 тыс. рублей, средний персонал – 13 тыс. рублей. Врачи в населенных пунктах с населением менее 50 000 жителей будут получать доплату в размере 50 000 рублей в месяц, а средний медицинский персонал – 30 000 рублей.

Кроме того, с 1 апреля окладная часть заработной платы всех медицинских работников будет увеличена до 50%.

В феврале президент России Владимир Путин предложил повысить с 1 марта заработную плату медицинским работникам малых городов, районных центров и сел за счет увеличения доплат.

Президент РФ поручил правительству в разумные сроки завершить работу по подготовке нормативно-правовой базы, необходимой для реализации этого решения.

Российский лидер также заявил о необходимости запустить программы повышения квалификации для служб скорой помощи и фельдшеров больниц.

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#зарплаты
#медицина
#врачи
#владимир путин
#экономика
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Автоэксперт Кадаков не исключил возможность возвращения западных машин в Россию
30 марта 2024, 21:19

Фото: istockphoto/DarthArt

Западные автомобильные бренды могут вернуться на российский рынок. Это может произойти своеобразным транзитом через Китай.
На заводе «ПСМА Рус» в Калуге, где до санкций выпускали «Пежо», «Ситроены» и «Мицубиси», запустили в производство кроссовер Citroen C5 Aircross. Реализует проект российская компания «Автомобильные технологии», являющаяся дилером фирмы Citroen, в содружестве, как теперь принято говорить, с восточным партнёром, передаёт «МК».

Это знаковое событие для России. Впервые за два с лишним года новое автомобильное производство в стране — это полноценная европейская машина, «француз» с узнаваемым логотипом в виде перевёрнутого двойного шеврона, в просторечии называемого «ёлкой».

У многих европейских и американских автомобильных концернов есть совместные с китайцами предприятия. Однако автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков не спешит прогнозировать скорое появление в России китайских «Мерседесов» и BMW. По его мнению, всё будет зависеть от взаимоотношений между китайскими предприятиями и их западными партнёрами.

«Тот же «Ситроен» может закрыть глаза на поставки в Россию, а может и через какое-то время начать вставлять китайцам палки в колеса», — считает эксперт.

Он сообщил, что у фирмы «Автомобильные технологии» есть планы по запуску других моделей. Если эти планы в течение года будут реализованы, значит «Ситроен» решил не чинить препятствий, сказал Кадаков. Он также добавил, что концерн Stellantis (куда входит Citroen) ранее заявил, что «утратил контроль» как над российским предприятием, так и над китайским. Эксперт считает, что таким образом западные менеджеры обезопасили себя от претензий: они-де больше не контролируют то, что происходит с их предприятиями в России и Китае.

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