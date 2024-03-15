В России научились распознавать пользователя по клавиатурному почерку

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В России разработали систему определения пользователя, которая основана на двух параметрах — на клавиатурном почерке и походке. Об этом рассказали «Известиям» ее авторы, представители Кубанского государственного технологического университета.
Программисты уточняют, что приложение будет кросс-платформенным — для операционных систем Android и iOS. Эксперты назвали новые разработки перспективными, однако они отмечают, что говорить о его массовом применении можно будет только после тщательного тестирования в повседневных условиях.
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