Reuters: В Китае из-за дефицита чипов ИИ замедлено производство смартфонов

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Растущий спрос на чипы искусственного интеллекта (ИИ) и производственные ограничения вынудили одного из китайских технологических гигантов замедлить производство смартфонов премиум-класса. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.
Из-за проблем с комплектующими китайская компания была вынуждена сократить производство телефонов и вынести их на второй план, несмотря на увеличение продаж такой техники, уступив таким образом американским конкурентам. При этом сам технологический гигант от комментариев на данную тему отказался.
Отмечается, что США в 2019 году ограничили доступ к технологиям для производства чипов, объяснив это интересами национальной безопасности. Санкции отразились как на продаже чипов, так и на продаже смартфонов, так как ранее 90% мирового рынка занимала компания из Соединённых Штатов.
Reuters отмечает, что на этом фоне власти КНР призвали улучшить позиции страны в технологической сфере и объявили о проектах по созданию обработки данных. Китайские технологические гиганты также работают над повышением производительности разработки, надеясь, что такое соглашение будет краткосрочным.
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Отмечается, что США в 2019 году ограничили доступ к технологиям для производства чипов, объяснив это интересами национальной безопасности. Санкции отразились как на продаже чипов, так и на продаже смартфонов, так как ранее 90% мирового рынка занимала компания из Соединённых Штатов.
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Диана Аванесян