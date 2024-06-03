Стала известна причина повышения ставок по вкладам

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Аналитик Банки.ру.Богдан Зварич рассказал в интервью агентству «Прайм», что банк ожидает дальнейшего повышения ключевой ставки или сохранения на текущем уровне, поэтому происходит повышение ставок по вкладам.
По мнению эксперта, только некоторые банки улучшат свои предложения по вкладам, если им потребуется дополнительная ликвидность на определенные сроки, пока регулятор не повысит ставку.
Аналитик отмечает, что если ключевая ставка повысится, предложения по вкладам будут массовыми. Однако это влияет только на депозиты на срок до шести месяцев.
Ранее стало известно, что Банк России на заседании 7 июня может повысить ключевую ставку до 17%.
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Аналитик отмечает, что если ключевая ставка повысится, предложения по вкладам будут массовыми. Однако это влияет только на депозиты на срок до шести месяцев.
Ранее стало известно, что Банк России на заседании 7 июня может повысить ключевую ставку до 17%.
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Александр Климов