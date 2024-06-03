Стала известна причина повышения ставок по вкладам

Граждане России должны представить отчет о средствах на зарубежных счетах до 3 июня 2024 года, передает Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ.

Физические лица, которые открыли банковский счет за границей или имеют деньги на иностранном электронном кошельке, должны предоставить данные о движении

и переводах без открытия счета. Стандартный отчетный период подходит к концу 1 июня года,

. Однако, Федеральная налоговая служба объяснила, что в 2024 году эта дата приходится на субботу, поэтому россияне могут представить справку

до 6 июня.