Финэксперт Бархота рекомендовал открыть вклад для первого взноса по ипотеке

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Эксперт банковского рынка Андрей Бархота заявил, что накопить на первый взнос по ипотеке может помочь открытие вклада.
«Если представить, что средняя стоимость квартиры в РФ находится в районе 4,5 млн рублей, а в Москве, наверное, несколько больше, ближе к 8 млн рублей, то сумма первого взноса должна быть больше миллиона. Чаще всего будущие заемщики прибегают к накоплению путём хранения сбережений на определенном вкладе или накопительном счёте», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Бархота.Размер этого вклада, по словам специалиста, будет зависеть от дохода и желаемого срока накопления.
«Подзаряжать устройство надо при 10-15% зарядки аккумулятора и минимум до 90%. Использовать надо только оригинальные зарядные устройства или станции. Если блок питания, поставляемый в комплекте, сгорел или пришёл в негодность, его нужно заменить на точно такой же», — отметил в беседе с RT эксперт, преподаватель РТУ МИРЭА Василий Шутов.
Кроме этого, при хранении батарей дома ни в коем случае нельзя их оставлять на балконе при положительных температурах и подвергать влаге.
Ранее зампред Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян сообщила, что закон о перепланировке квартир, который вступит в силу с 1 апреля, расширит правила применения этого понятия и изменит процедуры согласования.
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