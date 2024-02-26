Россиянам объявили лучший срок для покупки квартиры

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Управляющий директор агентства недвижимости Руслан Сырцов рекомендовал покупать квартир в новостройках во время действия льготной ипотеки, то есть до 1 июля 2024 года.
«Если человек живёт в городе с относительно умеренными ценами на жилье, лимита в 6 млн рублей хватит, чтобы приобрести достойную квартиру. Семейная и IT-ипотека также в силе, но не исключено, что эти программы будут видоизменены, так что лучше кредит получить пораньше», — отметил в беседе с Газета.ру Сырцов.
А вот что касается вторичной недвижимости, то здесь можно подождать более подходящей цены и более сговорчивых продавцов, считает специалист.
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