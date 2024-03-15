Стало известно, что войдёт в новый пакет антироссийских санкций ЕС

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Высокопоставленный европейский чиновник в беседе с журналистами в Брюсселе рассказал о следующем пакете антироссийских санкций.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что российский бизнес с радостью осваивает освободившиеся ниши и делает это не хуже компаний из других государств. Также он подчёркивал, что Россия уже адаптировалась к западным санкциям. Конечно, они создают трудности для экономики страны, но Россия научилась их преодолевать, подчеркнул Песков.
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Анастасия Чинкова