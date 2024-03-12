Европарламент одобрил закон ЕС об уголовной ответственности за нарушение санкций

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Европейский парламент (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге одобрил директиву, согласно которой вводится уголовная ответственность за обход санкций Евросоюза. Трансляция голосования велась на сайте ЕП.
Такая мера позволит позволит конфисковывать активы российских лиц из-за уголовных обвинений в обходе санкций, наложенных на Российскую Федерацию странами Евросоюза.
Закон о «криминализации» нарушения и обхода санкций поддержали 543 депутата, против высказались 45 парламентариев. В числе наказаний за обход санкций и помощь в осуществлении подобной деятельности значатся как штрафы, так и лишение свободы сроком на пять лет.
Документ должен формально утвердить Совет ЕС, после чего в течение 20 дней он вступит в законную силу. У стран Евросоюза затем будет год, чтобы внедрить закон на практике. Уточняется, что законодательно будет регулироваться не только неисполнение возложенных на Россию санкций, но и подобная ситуация с любой другой страной мира. Законопроект касается любых ограничений, введенных ЕС, а не только санкционных.
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Закон о «криминализации» нарушения и обхода санкций поддержали 543 депутата, против высказались 45 парламентариев. В числе наказаний за обход санкций и помощь в осуществлении подобной деятельности значатся как штрафы, так и лишение свободы сроком на пять лет.
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Мария Федоровцева