США уничтожают Евросоюз через антироссийские санкции, заявила Захарова

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США введением антироссийских санкций и навязыванием своей воли уничтожают конкурентоспособность Евросоюза. Такое заявление в беседе с RT сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, Соединённым Штатам, при состоянии их экономики, крайне важно давить и преследовать своих конкурентов. Ими становится и Россия, и Китай. Но, вместе с тем, за конкурентов принимается и их союзник – Евросоюз.
Собеседница RT подчеркнула, что принятием санкций и осознанием дальнейшего ответа России на них, США заставляют ЕС также вводить ограничения.
Захарова отметила, что США стремятся погасить в Евросоюзе экономического, финансового и геополитического конкурента. Вводя антироссийские санкции, они рассчитывают на контрсанкции.
Также представитель МИД заявила об активном переходе европейских компаний в США. Выплачивая налоги Соединённым Штатам, они разрушают экономику Евросоюза.
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Собеседница RT подчеркнула, что принятием санкций и осознанием дальнейшего ответа России на них, США заставляют ЕС также вводить ограничения.
Также представитель МИД заявила об активном переходе европейских компаний в США. Выплачивая налоги Соединённым Штатам, они разрушают экономику Евросоюза.
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Анастасия Чинкова