Стало известно, как проблемы с переводами из России отразились на Турции

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Из-за отсутствия решения проблемы с банковскими переводами из России в Турцию появился кризис в машиностроении и некоторых других отраслях промышленности страны. Об этом заявил турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин, его слова передаёт РИА Новости.
«К сожалению, печально, что вопрос с трансфером до сих пор не решен или не найдены третьи пути, но я думаю, что торговля будет продолжаться каким-то косвенным образом, платежи будут продолжаться», — пояснил Эрчин.
Он уточнил, что в сфере продуктов питания проблем нет, однако в машиностроении и других отраслях промышленности наблюдается серьёзный кризис.
Ранее сообщалось, что Турция продает российскую нефть в Европу под видом собственной продукции, так она помогает России обходить нефтяное эмбарго.
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Элина Позднякова