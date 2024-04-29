Турция рассчитывает на скорый визит Путина

Фото: сайт Кремля
Турция ожидает визита российского президента Владимира Путина в ближайшее время, но дата пока не согласована. Об этом дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости.
Ранее Путин анонсировал свой визит в Китай, запланированный на май.
Источник агентства выразил надежду на скорейшее согласование даты визита.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее также заявлял, что точная дата рабочего визита его российского коллеги в Анкару не назначена. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что лидеры двух стран компенсируют отсутствие личных встреч частыми телефонными разговорами.
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Источник агентства выразил надежду на скорейшее согласование даты визита.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее также заявлял, что точная дата рабочего визита его российского коллеги в Анкару не назначена. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что лидеры двух стран компенсируют отсутствие личных встреч частыми телефонными разговорами.
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Анастасия Чинкова