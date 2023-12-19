Стало известно, кому Bosch продаст заводы в России

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Немецкий производитель бытовой техники и электроники Bosch завершает продажу своих заводов в Ленинградской области турецкому инвестиционному фонду Can Holding. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По словам учредителя производителя бытовой техники Jacky’s Гусейна Иманова, изначально главным претендентом на покупку российский активов Bosch был китайский производитель Hisense. Однако после того как Can Holding предложил более высокую сумму, азиатская компания вышла из переговоров.
Также отмечается, что немецкий производитель уволил 30 оставшихся в России менеджеров, которые продавали технику местным ретейлерам.
В настоящее время сделка одобряется Федеральной антимонопольной службой, после чего Bosch полностью покинет российский рынок.
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Также отмечается, что немецкий производитель уволил 30 оставшихся в России менеджеров, которые продавали технику местным ретейлерам.
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Анастасия Чинкова