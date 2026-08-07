Стало известно о росте цен на кабачки и баклажаны

07 августа 2026, 21:17

Овощи подорожали практически на треть

Фото: istockphoto/Leptospira

Лето 2026 года ударило по кошелькам любителей овощного рагу: кабачки и баклажаны вошли в список самых подорожавших продуктов на российском рынке. Однако, по оценке экспертов, ценовой пик уже пройден, и стоимость популярных сезонных овощей начинает стабилизироваться.





По данным исследовательской компании NTech, по итогам 30-й недели года средняя розничная цена кабачков достигла 121 рубля за кг, что на 27,2% выше показателей прошлого года, пишут Аrgumenti.ru. Баклажаны подорожали еще существеннее — до 189,4 рубля за кг (+29,4% год к году). Несмотря на впечатляющий рост в годовом исчислении, недельная динамика обнадеживает: кабачки потеряли в цене почти 10%, а баклажаны — 4,3%.



Аналогичная тенденция фиксируется и в оптовом сегменте. В июле средняя мелкооптовая цена баклажанов на столичных овощебазах составила 109 руб. за кг, что на 31,3% выше прошлогоднего уровня, но заметно ниже максимумов начала сезона.



Аналитики выделяют три ключевых фактора текущего роста, который уже идет на спад:



Погодные аномалии: Холодный и дождливый май в южных регионах (основной зоне выращивания) привел к снижению урожайности и объема раннего сбора. Как отмечает глава «АБ-Центра» Алексей Плугов, промышленный сбор кабачков в этом сезоне, вероятно, не достигнет привычных 120–125 тыс. тонн.



Логистические издержки: Рост цен на топливо и расходы на транспортировку добавили давления на конечную стоимость продукции.



Дорогой импорт: В межсезонье рынок зависим от поставок из Турции и Ирана. Сбои в иранской логистике сделали ввозные овощи значительно дороже.



Впрочем, участники рынка смотрят в будущее с оптимизмом. Ярким подтверждением служит ситуация с кабачками: после июньского ценового шока в июле они подешевели на 63,1%, упав до 47 руб. за кг, и даже оказались на 4,1% дешевле, чем год назад.





«С кабачками ситуация выглядит иначе. После резкого скачка цен в июне в июле рынок развернулся», — комментирует Алексей Плугов.