Садовод ответила, можно ли в июне высадить баклажаны и огурцы в открытый грунт

03 июня 2026, 18:21

Садовод Рассадина: кроп, петрушка, шпинат и рукола отлично переносят холода

Фото: iStock/Kinek00

В июне в столичном регионе погода часто бывает переменчивой: дневная жара может сменяться ночными холодами и даже заморозками. В этой связи опытный садовод Екатерина Рассадина посоветовала дачникам повременить с высадкой теплолюбивых культур в грунт.





По ее словам, в Подмосковье в начале июня ночная температура может опускаться до +3…+5 °С, что является стрессом для некоторых растений. Однако спокойно переносят холода укроп, петрушка, кинза, салаты, шпинат и рукола. Кроме того, можно смело сеять редис, дайкон, листовую свеклу и горох, отметила специалист.





«Во время похолодания я бы не спешила сажать баклажаны, сладкий перец и огурцы в открытый грунт. Это очень капризные культуры, лучше подержать рассаду еще несколько дней в теплице или под временным укрытием», — рассказала Рассадина «Вечерней Москве».

«В середине третьей декады июня возможна просадка температуры ниже +20 °C. Но это будет краткосрочная ситуация на один-два дня. Уже в конце июня и начале июля в столичном регионе можно ожидать жару с температурой в пределах +25...+30 °C», — уточнил эксперт.