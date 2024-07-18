Нарезаем кабачки с курицей, заливаем и отправляем в духовку: Полезный ужин за 40 мин

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Редакция «Радио 1» подготовила рецепт простого и полезного ужина из кабачков и курицы. Такая запеканка не дополнительных манипуляций со сковородой, нужно просо нарезать ингредиенты и отправить в духовку.
Нам понадобится:
- Кабачки: 2шт;
- Помидоры: 2 шт.;
- Куриное филе: 400г;
- Сливочное масло: 30г;
- Сливки 10%: 200мл;
- Сыр твердый: 50г;
- Яйца: 2 шт.;
- Соль: 1/3 ч.л;
- Черный молотый перец: по вкусу.
Пошаговый рецепт приготовления:
- Сразу включаем духовку и разогреваем до 180 градусов. Нарезаем филе кубиком, кладём в форму для запекания. Сверху добавляем несколько кусочков сливочного масла.
- Кабачки нарезаем кубиком такого же размера, как и курица, кладем поверх куриного филе и разравниваем. Солим и перчим по вкусу.
- Два помидора нарезаем аналогичными кубиками и распределяем поверх кабачков.
- Для приготовления заливки смешиваем яйцо, сливки и тертый сыр до однородной консистенции. Равномерно выливаем заливку на овощи.
- Отправляем в духовку на 30-35 минут.
Блюдо получается вкусным, нежным, а главное полезным. Приятного аппетита и успехов в кулинарных шедеврах!
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Алина Юрчак