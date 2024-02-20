Стало известно, сколько денег потратила Россия на выкуп иностранных самолётов из лизинга

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С начала 2023 года Россия смогла выкупить у своих зарубежных лизингодателей 165 самолётов. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на открытые данные и собственные источники.
Также собеседник из кабинета министров рассказал, что на выкуп самолётов Фонд национального благосостояния выделил 300 миллиардов рублей. На начало 2024 года эти деньги закончились. РБК напомнил, что в прошлом году глава «Аэрофлота» утверждал, что выкупать иностранные самолёты будут не только на средства фонда, но и на деньги авиакомпаний.
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Екатерина Шмакова