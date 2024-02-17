Самолёт вернулся в Шереметьево из-за возгорания на борту

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Российский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Стамбул, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за пожара на борту. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
Отмечается, что об инциденте на борту стало известно через несколько минут после взлёта, о чём командир самолёта сообщил диспетчерам.
Затем лайнер сделал несколько кругов над Московской областью и благополучно вернулся в Шереметьево спустя 20 минут после взлёта.
Спустя четыре часа все пассажиры самолёта смогли вылететь в Стамбул другим рейсом.
Ранее сообщалось, что в Шереметьево приземлился самолёт в отказавшим двигателем.
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Затем лайнер сделал несколько кругов над Московской областью и благополучно вернулся в Шереметьево спустя 20 минут после взлёта.
Ранее сообщалось, что в Шереметьево приземлился самолёт в отказавшим двигателем.
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Анастасия Чинкова