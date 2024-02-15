Самолёт Москва-Петербург экстренно сел в Шереметьево с отказавшим двигателем

Площадь пожара в здании «Известия холл» на Пушкинской площади в Москве увеличилась до 1500 квадратных метров, сообщает ТАСС cо ссылкой на столичных спасателей. Пожару присвоен третий номер сложности из пяти, о пострадавших пока не сообщается.

По сведениям Baza, возгорание началось в административном здании, находящемся на реконструкции. Внутри обрушился металлический купол, там же могут находиться газовые баллоны числом до 70 штук. Между тем, пожару уже присвоен третий номер сложности из пяти, поскольку огонь охватил и находящиеся рядом с концертным залом ночной клуб Lookin Rooms и бар «Резиденция».