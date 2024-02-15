Самолёт Москва-Петербург экстренно сел в Шереметьево с отказавшим двигателем

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У самолёта Sukhoi Superjet 100, выполнявшего рейс Москва-Петербург, после взлёта из Внуково отказал один из двигателей. Командир воздушного судна запросил экстренную посадку и спустя короткое время борт благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.
После консультаций, для самолёта Sukhoi Superjet 100 расчистили воздушный коридор и он полетел обратно в сторону Москвы. Готовность принять авиалайнер подтвердил аэропорт Шереметьево. Там и приземлился неисправный самолёт. По сообщению наземной диспетчерской службы, посадка прошла благополучно.
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Александр Бойцов