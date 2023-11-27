Суд отказался принять заявление СПБ Биржи о банкротстве

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Арбитражный суд Москвы отказался принять заявление о банкротстве СПБ Биржи. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу суда. Там уточнили, что заявление о банкротстве торговой площадки было возвращено.
Ранее редакция «Радио 1» рассказала, кому было выгодно признание площадки банкротом, и как информация об иске отразилась на акциях. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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Алина Юрчак