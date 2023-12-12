«Связной» признали банкротом

Напомним, первые магазины «Связной» открылись в 2002 году. В феврале текущего года в компании сообщили, что планируется подача заявления на банкротство. Иск был подан в марте одним из кредиторов ретейлера (основными кредиторами являются Совкомбанк, Альфа-банк и Merlion). Делом занялся Арбитражный суд, процедура наблюдения продлится до 5 декабря.
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