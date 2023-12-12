Путин подписал закон, разрешающий УДО для женщин с детьми до четырех лет

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволяет применять механизм условно-досрочного освобождения для женщин, осужденных за преступления небольшой тяжести, при этом имеющих ребенка в возрасте до 4 лет. Данный документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
По старым нормам, условно-досрочное освобождение могло применяться только в том случае, если осужденная беременная женщина или женщина, у которой есть ребенок до трех лет, после фактического нахождения под стражей не менее одной четверти срока.
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