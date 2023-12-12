МВФ оценил сроки завершения украинского конфликта

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Международный валютный фонд разработал негативный сценарий развития конфликта на Украине, по которому боевые действия продлятся до конца 2025 года, что приведет к падению ВВП страны на пять процентов в 2024 году и сохранению показателя неизменном в следующем году. Об этом сообщает РБК.
По позитивному сценарию Украину ожидают высокие финансовые, миграционный приток и рост производительности. При таком стечение обстоятельств рост украинского ВВП может составить до десять процентов через два года. В этом году Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины на 4,5 процента.
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