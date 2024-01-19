Стало известно, какие товары сильнее всего подорожали в России в 2023 году

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В России по результатам прошлого года десятку товаров с самым значительным ростом цен возглавили яйца, помидоры и груши, следует из данных Росстата, передает РИА Новости.
В целом четверть товаров, цены на которые мониторит Росстат, подорожала выше уровня инфляции в России, которая в прошлом году составила 7,4%. Среди таких товаров — капуста (29,4%), курица (27,7%), огурцы (18,3%), баранина (17,6%), свинина (13%), рыба (живая — 12,5%, мороженая — 9,2%), сахар (10,8%) и рис (10,5%). Власти России в текущем году ожидают существенного замедления темпов инфляции: Банк России прогнозирует рост цен на уровне 4-4,5%, а Минэкономразвития — 4,5%.
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