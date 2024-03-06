ТАСС: Суд в Адыгее конфисковал российские активы Коломойского* и его партнёров

Фото: РИА Новости/Михаил Маркив
Кошехабльский районный суд Адыгеи запретил деятельность украинского бизнесмена Игоря Коломойского (включён Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму) и его партнёров в РФ, а также обратил их активы в доход российского государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Республики Адыгея.
Запрет деятельности Коломойского*, как заявили в суде, «вызван осуществлением экстремистской деятельности и финансированием вооруженных формирований Украины».
Тем самым суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к Игорю Коломойскому* и связанным с ним лицам (Павлу Шитову и компании JKX Oil & Gas Ltd) о запрете деятельности их объединения в связи с финансированием ВСУ и об обращении принадлежащего им имущества в доход РФ.
В казну Российской Федерации теперь пойдут все активы компаний «Южгазэнерджи» и «Кейтеринг — Юг». В федеральную собственность взыскали 100% долей в уставных капиталах ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг — Юг» стоимостью свыше 5 млрд рублей, а также здание и шесть помещений в центре Москвы и 494 земельных участка в Московской, Владимирской, Калининградской и Смоленской областях стоимостью в 6 млрд рублей.
В настоящее время Игорь Коломойский* находится под арестом в Украине, где его обвиняют в мошенничестве, незаконном выводе средств за границу и отмывании денег. 7 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило бизнесмена и еще 5 лиц, которые связаны с Приватбанком и обвиняются в завладении средствами финансовой организации на сумму свыше 9,2 млрд гривен (более 249 млн долларов). Коломойский* был крупнейшим акционером украинского банка до 2016 года.
Украинский лидер Владимир Зеленский в июле 2022 года лишил украинского бизнесмена гражданства, не сделав при этом никаких официальных заявлений. Кроме того, офис президента Украины отказался обнародовать соответствующий указ, сославшись на «конфиденциальность информации».
В свою очередь Игорь Коломойский лишение гражданства отрицал и продолжал предъявлять украинский паспорт. Однако в материалах уголовного дела о нём говорится как о гражданине Израиля, лишённом гражданства Украины.
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*внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Тем самым суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к Игорю Коломойскому* и связанным с ним лицам (Павлу Шитову и компании JKX Oil & Gas Ltd) о запрете деятельности их объединения в связи с финансированием ВСУ и об обращении принадлежащего им имущества в доход РФ.
В настоящее время Игорь Коломойский* находится под арестом в Украине, где его обвиняют в мошенничестве, незаконном выводе средств за границу и отмывании денег. 7 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило бизнесмена и еще 5 лиц, которые связаны с Приватбанком и обвиняются в завладении средствами финансовой организации на сумму свыше 9,2 млрд гривен (более 249 млн долларов). Коломойский* был крупнейшим акционером украинского банка до 2016 года.
Украинский лидер Владимир Зеленский в июле 2022 года лишил украинского бизнесмена гражданства, не сделав при этом никаких официальных заявлений. Кроме того, офис президента Украины отказался обнародовать соответствующий указ, сославшись на «конфиденциальность информации».
В свою очередь Игорь Коломойский лишение гражданства отрицал и продолжал предъявлять украинский паспорт. Однако в материалах уголовного дела о нём говорится как о гражданине Израиля, лишённом гражданства Украины.
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*внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Артем Путинцев