Украинский бизнесмен Коломойский* подал в суд на Зеленского

Фото: РИА Новости/Стрингер
Украинский олигарх Игорь Коломойский* подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Страна».
Причиной для такого шага стал указ украинского президента о лишении Коломойского* гражданства страны.
В июле 2022 года стало известно, что Зеленский планирует подписать указы о лишении гражданства нескольких украинцев, включая Игоря Коломойского*. При этом в октябре текущего года Киевский районный суд сообщил, что Зеленский своим указом не лишал олигарха гражданства. Коломойский*, в свою очередь, убеждён, что в стране его судят как гражданина Кипра и Израиля.
В Верховном суде, куда обратился олигарх, поинтересовались, почему заявление подаётся только спустя полтора года после принятия указа. Бизнесмен объяснил это тем, что узнал о лишении гражданства лишь в сентябре этого года. Судьи посчитали, что такой аргумент недостаточен и сообщили о пропуске срока обращения. У Коломойского* есть 10 дней для того, чтобы представить суду более весомую причину.
Читайте также:
Коломойский* через суд потребовал вернуть ему гражданство Украины
Суд в Киеве оставил Коломойского* в СИЗО до 2 марта
Суд в Киеве раскрыл информацию об арестованных активах Коломойского*
*признан в России террористом и экстремистом
В июле 2022 года стало известно, что Зеленский планирует подписать указы о лишении гражданства нескольких украинцев, включая Игоря Коломойского*. При этом в октябре текущего года Киевский районный суд сообщил, что Зеленский своим указом не лишал олигарха гражданства. Коломойский*, в свою очередь, убеждён, что в стране его судят как гражданина Кипра и Израиля.
Читайте также:
Коломойский* через суд потребовал вернуть ему гражданство Украины
Суд в Киеве оставил Коломойского* в СИЗО до 2 марта
Суд в Киеве раскрыл информацию об арестованных активах Коломойского*
*признан в России террористом и экстремистом
Анастасия Чинкова