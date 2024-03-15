«Тинькофф» планирует объединиться с Росбанком

Фото: РИА Новости/ Максим Блинов
В «Тинькофф» сообщили, что совет директоров компании хочет предложить акционерам рассмотреть интеграцию Росбанка в группу, пишет «Коммерсантъ».
Акции Росбанка после этого сообщения поднялись на 22,08% — до 129,4 руб.
По данным источников ТАСС и РИА Новости, возможно создание Росбанком и «Тинькофф» банковской группы на основе «ТКС холдинга», где оба банка сохранят лицензии и названия.
После такого объединения «Тинькофф» попадет в топ-5 участников финансового рынка по балансу средств населения, топ-4 игроков по объему кредитного портфеля и в топ-5 кредитных организаций по общему капиталу, рассказал председатель совета директоров группы Алексей Малиновский.
26 февраля головная структура Тинькофф-банка, TCS Group, сменил юрисдикцию с Кипра на Россию.
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Акции Росбанка после этого сообщения поднялись на 22,08% — до 129,4 руб.
После такого объединения «Тинькофф» попадет в топ-5 участников финансового рынка по балансу средств населения, топ-4 игроков по объему кредитного портфеля и в топ-5 кредитных организаций по общему капиталу, рассказал председатель совета директоров группы Алексей Малиновский.
26 февраля головная структура Тинькофф-банка, TCS Group, сменил юрисдикцию с Кипра на Россию.
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Ювелина Бернст