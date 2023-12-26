Банк «Тинькофф» разорвал сотрудничество с Настей Ивлеевой

Фото: iStock/AntonioGuillem
Банк «Тинькофф» разорвал сотрудничество с российской блогершей Анастасией Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Ранее также стало известно, что Анастасия Ивлеева, которая являлась амбассадором МТС, пропала с сайта компании. Там был размещён рекламный баннер, который гласил, что победитель конкурса сможет выиграть встречу с Ивлеевой или Нагиевым. Однако сегодня на встречу можно попасть только со вторым.
Читайте также:
Компания МТС исключила Настю Ивлееву из списка амбассадоров
Ивлеева удалила из своих соцсетей посты против проведения СВО
Суд в Москве принял иск к Ивлеевой на 1 миллиард рублей
Анастасия Чинкова