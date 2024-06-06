Товарооборот между Россией и Европой за 10 лет санкций сократился в четыре раза

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Товарооборот между Россией и странами Евросоюза за десять лет санкционного режима сократился в четыре раза. В первом квартале нынешнего года этот показатель составил 17,8 миллиарда евро по сравнению с 71,9 миллиарда евро за аналогичный период в 2014 году.
Такие выводы следуют из расчётов аналитиков РИА Новости, произведённых на основании данных европейской статистической службы. Наиболее заметно уменьшился товарооборот с небольшими государствами объединения. В лидерах Мальта (показатель снизился в 74 раза по сравнению с первым кварталом 2014 года) и Люксембург (в 45 раз). Двузначное сокращение товарооборота показали ближайшие соседи России Финляндия (в 11 раз) и Швеция (в 10 раз).
При этом есть несколько стран, которые можно назвать «островками стабильности» среди общеевропейского сокращения товарных отношений. Например, объёмы взаимной торговли с Венгрией за 10 лет снизились всего на 17,8%. На 23% они сократились с Кипром. Со Словенией, Ирландией и Латвией товарооборот сократился в 1,4 раза.
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Александр Бойцов