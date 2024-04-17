Товарооборот между Японией и Россией в 2023 финансовом году снизился на 42,15%

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Товарооборот между Японией и Россией в 2023 финансовом году сократился на 42,15%, до 1,3 триллиона иен (8,4 миллиарда долларов по нынешнему курсу). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на статистику Минфина Японии.
Общий объем экспорта из Японии в Россию за период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года снизился на 35%, а импорт из РФ в Японию — на 44,3%.
При этом в марте 2024 года товарооборот между двумя государствами снизился на 20,6% в годовом отношении, до 107,9 миллиардов иен (698 миллионов долларов).
До этого сообщалось, что Япония намерена сохранить участие в российских нефтегазовых проектах. В японском МИД отметили, Токио сохранит доли в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», так как считает их важными для энергобезопасности. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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При этом в марте 2024 года товарооборот между двумя государствами снизился на 20,6% в годовом отношении, до 107,9 миллиардов иен (698 миллионов долларов).
До этого сообщалось, что Япония намерена сохранить участие в российских нефтегазовых проектах. В японском МИД отметили, Токио сохранит доли в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», так как считает их важными для энергобезопасности. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак