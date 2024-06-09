Товарооборот между Россией и США увеличился на 20%

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В апреле текущего года торговля между РФ и США выросла на 20 процентов в годовом выражении. Информация следует из расчетов РИА Новости по данным американской таможни.
Уточняется, что в апреле отметка достигла 332 миллионов долларов. Примечательно, что российский экспорт вырос на 37% — до 298 миллионов долларов.
Ключевым товаром выступают удобрения, поставки увеличились в 1,6 раза (164 млн долларов). Второе место занимает платина — ее продажи возросли в 32 раза (94,2 млн долларов). Тройку лидеров замыкают части турбореактивных двигателей — поставки увеличились в 3 раза (10,1 млн долларов).
Отмечается, что импорт США уменьшился на 48% — до 34 миллионов долларов. Штаты поставляли в РФ пищевые продукты — рост в несколько раз (6,7 млн долларов) и вакцины — снижение в 3,5 раза (6,2 млн долларов).
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты условно должны мировой экономике 54,3 триллиона долларов, при этом их экономика не обеспечена.
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Ключевым товаром выступают удобрения, поставки увеличились в 1,6 раза (164 млн долларов). Второе место занимает платина — ее продажи возросли в 32 раза (94,2 млн долларов). Тройку лидеров замыкают части турбореактивных двигателей — поставки увеличились в 3 раза (10,1 млн долларов).
Отмечается, что импорт США уменьшился на 48% — до 34 миллионов долларов. Штаты поставляли в РФ пищевые продукты — рост в несколько раз (6,7 млн долларов) и вакцины — снижение в 3,5 раза (6,2 млн долларов).
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты условно должны мировой экономике 54,3 триллиона долларов, при этом их экономика не обеспечена.
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Екатерина Коршунова