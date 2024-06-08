Минцифры хочет запретить бизнесу отправлять бумажные запросы в госорганы

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Минцифры РФ планирует в следующем году ввести запрет для бизнеса на обращение в государственные органы в любом виде, кроме электронного. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на IT-завтраке на ПМЭФ-2024.
Шадаев отметил, что в структуре входящих документов в ведомство порядка двадцати процентов приходят в бумажном виде. В это число входят запросы, переписка по контрактам, а также любые виды отчетности.
Ранее сообщалось, что делегация Подмосковья подписала ещё девять соглашений в третий день Петербургского международного экономического форума.
Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. Главной темой форума в текущем году станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».
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Ранее сообщалось, что делегация Подмосковья подписала ещё девять соглашений в третий день Петербургского международного экономического форума.
Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. Главной темой форума в текущем году станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».
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Екатерина Коршунова