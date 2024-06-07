Путин: США должны мировой экономике 54,3 триллиона долларов

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Соединенные Штаты условно должны мировой экономике 54,3 триллиона долларов, при этом их экономика не обеспечена. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил российский президент Владимир Путин.
«Объемы американской экономики сокращаются, а их фундаментальные основания время от времени потрескивают», – сказал Путин.
Глава государства добавил, что вложения в американские доллары ничем не обеспечены, кроме доверия к экономике США.
«А чем же она обеспечена? Ничем. И это проблема для всех держателей долларовой массы», – отметил российский лидер.
По словам Путина, Штаты сами подталкивают участников мировой экономической деятельности уходить от доллара. Сокращение доли экономических расчетов в долларах обусловлено сокращением экономики США, что создает движение к многополярности в мировых финансах.
ПМЭФ-2024 продлится до 8 июня.
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Никита Кротов