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Путин: США должны мировой экономике 54,3 триллиона долларов

07 июня 2024, 17:59
Фото: istockphoto/Pineapple Studio

Фото: istockphoto/Pineapple Studio

Соединенные Штаты условно должны мировой экономике 54,3 триллиона долларов, при этом их экономика не обеспечена. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил российский президент Владимир Путин.
«Объемы американской экономики сокращаются, а их фундаментальные основания время от времени потрескивают», – сказал Путин.

Глава государства добавил, что вложения в американские доллары ничем не обеспечены, кроме доверия к экономике США.



«А чем же она обеспечена? Ничем. И это проблема для всех держателей долларовой массы», – отметил российский лидер.

По словам Путина, Штаты сами подталкивают участников мировой экономической деятельности уходить от доллара. Сокращение доли экономических расчетов в долларах обусловлено сокращением экономики США, что создает движение к многополярности в мировых финансах.

ПМЭФ-2024 продлится до 8 июня.

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В Раменском запустят импортозамещающее производство комплектующих для самолётов
07 июня 2024, 18:15

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Руководство Московской области обсудило с представителями ГК «Протектор» перспективы укрепления технологического суверенитета в авиации, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Инвестор создаёт в Подмосковье масштабное производство компонентов двигателей и шасси для гражданских самолётов.
Ранее соответствующее соглашение между Подмосковьем и компанией было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Запуск производства в Раменском позволит снизить зависимость от западных комплектующих для пассажирских лайнеров Boeing 737 и Airbus A 320. На предприятии также будут проводить капремонт деталей для гражданских лайнеров.
«Импортозамещение, а точнее достижение технологического суверенитета в сегменте авиации, – сложная задача, но решать её необходимо. Проект ГК «Протектор» будет этому способствовать. Планируемый объём инвестиций составит 3,5 млрд рублей. Продукция нового завода не только закроет потребности внутреннего рынка, но и будет отправляться на экспорт в страны СНГ, Китай и в другие дружественные державы», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московкой области Екатерина Зиновьева.
Новое предприятие появится у аэропорта «Домодедово». Строительство стартует в этом году и завершится через два года.
«На новом импортозамещающем производстве мы создадим порядка 800 рабочих мест для широкого круга специалистов – от рабочих и технических профессий до инженерных позиций и управленческих кадров. Средняя зарплата составит 100 тысяч рублей», – отметил главный акционер ГК «Протектор» Павел Провоторов.
ГК «Протектор» стала первым в России импортозамещающим производством шасси и двигателей. В 2022-2023 годах компания получила сертификат Росавиации и лицензию Минпромторга на выполнение капремонта шасси Boeing 737, освоил капремонт шасси для Airbus А-320 и Legacy-600/650.

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#екатерина зиновьева
#подмосковье
#московская область
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#авиация
#самолёты
#импортозамещение
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Изменения в налоговой системе помогут развитию здравоохранения в России
Голубев: Мы получим новые больницы на допдоходы от налоговых изменений
07 июня 2024, 18:12

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Дополнительный доходы, полученные от изменений в системе налогообложения, пойдут на строительство новых больниц и поликлиник, об этом заявил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев в интервью для РИАМО.
По его словам, не столь важно то, как деньги будут собираться. Стоит обратить внимание — как они будут тратиться и на что.

«Те дополнительные доходы, которые бюджет получит, пойдут на благие дела. То есть — что мы получим на собранный дополнительный доход: новые больницы, поликлиники, продление материнского капитала до 2030 г., дополнительную помощь», — объяснил Голубев.

Депутат также отметил, что полученные средства будут направлены на борьбу с такими заболеваниями как: онкология, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и другие.

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#экономика
#налоги
#здравоохранение
#больницы
#онкология
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Стало известно, какой части доходов коснутся изменения в налогообложении
Головнёв: Налоговые изменения планируют применить не ко всему доходу
07 июня 2024, 18:01

Фото: iStock/mizar_21984

Изменения в российской системе налогообложения коснутся не всего дохода, а лишь его части, об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнёв в интервью для РИАМО.
«Большинству граждан вовсе не следует беспокоиться об изменениях в налоговом законодательстве Российской Федерации. И дело не только в том, что доля граждан, чей годовой доход превышает 2,4 млн рублей в год составляет около 3%», — объяснил Головнёв.

Собеседник издания подчеркнул, что изменения в системе налогообложения планируют применять лишь к сумме превышения дохода.

Головнёв также отметил, что аналогичная налоговая система существует в большинстве стран со стабильной и сильной экономикой.

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#экономика
#налоги
#доходы
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Wildberries построит в ОЭЗ «Максимиха» крупный складской комплекс
07 июня 2024, 17:53

Фото: Мининвест МО

Компания Wildberries построит в Московской области современный логистический и складской комплекс, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Соглашение о реализации инвестиционного проекта Группа ВТБ и онлайн-ритейлер Wildberries подписали на Петербургском международном экономическом форуме.
Комплекс планируется создать в городском округе Домодедово на территории особой экономической зоны «Максимиха». По предварительным оценкам, объём инвестиций составит 10 млрд рублей.
«Общая площадь комплекса превысит 200 тыс. кв. м. Реализация этого масштабного проекта означает, что будут созданы новые рабочие места для жителей Подмосковья», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Как напомнили в министерстве, в мае Wildberries решила построить в Подмосковье современный высокотехнологичный центр обработки данных. Инвестиции в строительство и запуск центра на территории городского округа Наро-Фоминск только на первом этапе составят не менее 1,5 млрд рублей.

Мощность высокотехнологичного инфраструктурного объекта площадью 6,5 га составит 8 мегаватт. Там планируют применить самые эффективные инженерные решения.

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#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#склад
#домодедово
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#подмосковье
#московская область
#пмэф
#санкт-петербург
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Глава Минсельхоза Лут: Россия отправит в Египет предназначенную Турции пшеницу
07 июня 2024, 17:23

Фото: istockphoto/fotokostic

Турецкие власти заявили о приостановке импорта зерновых на период с 21 июня по 15 сентября для защиты местных производителей. Россия сумеет перенаправить в другие страны объёмы пшеницы, которые ранее предназначались для экспорта в Турцию.
Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия РФ Оксана Лут. Она отметила, что Турция, с учётом рыночной конъюнктуры, может пересмотреть сроки действия ограничений. Тем не менее, это не станет серьёзной проблемой для отечественных экспортёров зерновых, считает министр.

По её словам, за аналогичный период прошлого года в Турцию было поставлено около трёх миллионов тонн зерновых. Оксана Лут уверена, что Россия сумеет переориентировать такое количество продукции в другие страны. В частности, министр рассказала, что уже провела встречу с представителями Египта, по итогам которой было решено, что эта арабская страна увеличит импорт российского зерна.

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#экспорт
#пмэф
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#импорт
#рф
#египет
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Новой ферме в Павловском Посаде предоставили более 150 га земли
07 июня 2024, 16:02

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Три земельных участка общей площадью свыше 150 гектаров получило без торгов в аренду сроком на пять лет созданное месяц назад фермерское хозяйство в Павлово-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба министерство имущественных отношений Московской области.
«На полученной в аренду земле фермерское хозяйство планирует выращивать озимую пшеницу и овёс. Работать будут в тандеме с крупным сельхозпроизводителем: компанией «Евсеевское», которая тоже занимается выращиванием зерновых культур и многолетних трав», — отметила глава Минимущества региона Наталья Адигамова.
В министерстве подчеркнули, что правом на получение в аренду или собственность государственной земли без торгов может воспользоваться как действующее фермерское хозяйство, так и только открывающееся. Заявка принимается через региональный портал госуслуг.

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#земельные участки
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Путин высказался о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам
Путин поддержал возврат к индексации пенсий работающим пенсионерам
07 июня 2024, 16:01

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Президент России Владимир Путин выступил за возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом он заявил на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщает Telegram-канал Кремля.
«Мы обязаны принять это решение», — подчеркнул президент, отметив, что данный вопрос обсуждается уже несколько лет.
Путин объяснил, что индексация пенсий работающим пенсионерам потребует дополнительных расходов из бюджета, однако стране не хватает рабочей силы, и на пенсию выходят высококвалифицированные специалисты, необходимые экономике.

7 июня Владимир Путин выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Ранее доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур заявила, что в России целесообразно проводить индексацию пенсий четыре раза в год, то есть ежеквартально.

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Подмосковье и Росатом будут вместе обеспечивать технологический суверенитет региона
07 июня 2024, 15:57

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Власти Подмосковья и Росатом будут вместе повышать промышленный потенциал региона и обеспечивать технологический суверенитет критической информационной инфраструктуры. Соглашение о сотрудничестве подписали на форуме в Санкт-Петербурге губернатор Московской области Андрей Воробьёв и гендиректор госкорпорации Алексей Лихачёв.
«Цифровизация сегодня пронизывает почти все сферы нашей жизни, делает её проще и удобнее. Это предусматривает умение работать с большим объёмом данных. Не менее важная задача – создавать системы хранения данных. Для этого нужны надёжные источники энергии. Атомная энергия как раз позволяет бесперебойно функционировать огромному количеству оборудования», – сказал Воробьёв.
ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024

Он отметил, что в Подмосковье сейчас очень востребованы центры обработки данных.

«Росатом имеет продвинутые технологии в их создании. Поэтому подписанное сегодня соглашение стратегически важно для нас. Оно позволит обеспечить технологический суверенитет, создать для наших цифровых систем критическую информационную инфраструктуру, включая дата-центры, облачные и платформенные технологии», – добавил губернатор.
Правительство Московской области и Росатом займутся совместной разработкой предложений по реализации проектов цифровой трансформации, формированию эффективной системы государственного управления и созданию новых рабочих мест в ИТ-сфере.

Предполагается, что сотрудничество позволит повысить инвестиционную привлекательность региона, увеличить налоговые поступления в областной бюджет, создать новые рабочие места, развивать импортозамещение.

В свою очередь Росатом получит налоговые льготы и региональные меры поддержки, что позволит снизить затраты на реализацию крупнейших ИТ-проектов.

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#московская область
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Подмосковье и Республика Беларусь продолжат реализовывать совместные проекты
07 июня 2024, 15:51

Фото: Константин Семенец

На ПМЭФ прошла встреча губернатора Московской области Андрея Воробьёва и посла Республики Беларусь в РФ Дмитрия Крутого. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства МО.
На встрече обсуждали «дорожную карту» о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2024-2028 годы.

ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024

«Подмосковье и Республику Беларусь связывают давние дружеские, партнёрские отношения. Есть взаимный интерес, который мы стараемся трансформировать в экономические, гуманитарные проекты, обмен лучшими практиками. Подмосковье есть проекты белорусских инвесторов в высокой степени готовности. Этим летом компания «Белтелекабель» собирается запустить у нас производство кабелей. Что касается других направлений сотрудничества, мы договорились о программе обмена для школьников и учителей», — отметил Андрей Воробьёв.

На сегодняшний день в регионе реализуются крупные белорусские проекты в сфере логистики, создания складов и оптово-распределительных баз.

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#проекты
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#белоруссия
#пмэф
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