Товарооборот Татарстана с Индией вырос в девять раз за последние шесть месяцев
За последние полгода объем взаимной торговли Татарстана с Индией увеличился в девять раз. Об этом на первой международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Индия» сообщил заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр промышленности и торговли Олег Коробченко.
Он подчеркнул, что индийский рынок с населением 1,5 млрд человек представляет собой огромный потенциал для российских производителей, пишет «Татар-информ». При этом основная доля товарооборота приходится на экспорт из Татарстана. Ключевыми позициями поставок являются жиры и масла растительного и животного происхождения, каучук, резиновые изделия, а также органические химические соединения.
Коробченко отметил, что республика намерена активнее осваивать индийское направление, расширяя свое присутствие. В экспозиции Татарстана, представленной в Нью-Дели, демонстрируются самолеты, вертолеты, суда, автомобили и другая продукция местного производства.
Согласно деловой программе делегация РТ во главе с Коробченко и руководителем Агентства инвестиционного развития Талией Минуллиной провела встречи с председателем совета директоров India Glycols Ltd Шри ЮС Бхартией, директором компании Dron Vayu Манишем Кукрети, а также представителями Федерации индийских торгово-промышленных палат. Выставка «ИННОПРОМ. Индия» проходит в Нью-Дели с 9 по 11 сентября.
Это первый подобный проект в Южной Азии в рамках расширения международной географии выставки, которая с 2010 года проводится в Екатеринбурге. Ранее зарубежные этапы прошли в Узбекистане, Казахстане, Белоруссии и Саудовской Аравии. Участие Татарстана в мероприятии способствует реализации целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Читайте также: