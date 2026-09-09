Товарооборот Татарстана с Индией вырос в девять раз за последние шесть месяцев

09 сентября 2026, 18:36

Фото: istockphoto/Ralf Hahn

За последние полгода объем взаимной торговли Татарстана с Индией увеличился в девять раз. Об этом на первой международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Индия» сообщил заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр промышленности и торговли Олег Коробченко.