РЭЦ и Минцифры запускают единое цифровое окно для экспортеров
По национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» Министерство цифрового развития и АО «Российский экспортный центр» (Группа ВЭБ.РФ) заключили соглашение о стратегическом взаимодействии. Документ положил начало масштабной интеграции двух ключевых государственных цифровых платформ — Единого портала госуслуг (ЕПГУ) и экосистемы «Мой экспорт».
Главная цель совместной работы — кардинально повысить доступность мер поддержки для отечественных предпринимателей и компаний, задействованных во внешнеэкономической деятельности. В результате интеграции на портале Госуслуг появится специализированный брендированный раздел «Госуслуги. ВЭД», объединяющий полный комплекс сервисов для участников внешней торговли.
Кроме создания отдельного пространства для экспортеров, партнеры планируют обучить голосового помощника «Макс» новым функциям, связанным с запросами бизнеса, а также наладить автоматический обмен статистическими данными. Это позволит не только минимизировать административные барьеры, но и создать единую базу для дальнейшего совершенствования механизмов государственной поддержки.
Как подчеркнул глава Минцифры Максут Шадаев, подписанное соглашение — это шаг к созданию бесшовной цифровой среды, где предприниматели смогут получать нужные услуги в привычном формате с максимальным удобством. Генеральный директор российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина, в свою очередь, отметила, что объединение экспертизы Центра с инфраструктурой Минцифры выведет поддержку российского несырьевого экспорта на качественно новый уровень.
Важно отметить, что сайт платформы «Мой экспорт» продолжит работу в штатном режиме, сохранив привычный интерфейс для действующих пользователей. Внедрение нового формата взаимодействия с государством через сервисы «Госуслуги. ВЭД» стартует в ближайшее время. Региональные органы власти приглашаются к активному информированию делового сообщества об открывающихся возможностях.
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