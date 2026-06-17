РЭЦ и Минцифры запускают единое цифровое окно для экспортеров

17 июня 2026, 16:14

Фото: istockphoto/HAKINMHAN

По национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» Министерство цифрового развития и АО «Российский экспортный центр» (Группа ВЭБ.РФ) заключили соглашение о стратегическом взаимодействии. Документ положил начало масштабной интеграции двух ключевых государственных цифровых платформ — Единого портала госуслуг (ЕПГУ) и экосистемы «Мой экспорт».