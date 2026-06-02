Армения намерена увеличить экспорт в ЕС в пять раз к концу года
Ереван планирует кратно нарастить экспорт своей продукции в Европейский союз. Поставки могут быть увеличены в четыре-пять раз, заявил министр экономики страны Геворг Папоян.
По словам чиновника, ведомство разработало программы поддержки экспорта, в том числе в ЕС и на Ближний Восток. Меры включают компенсацию транспортных расходов и таможенных пошлин.
«Мы будем проводить более агрессивную политику. Экспорт в Евросоюз удвоился, но мы действуем еще более агрессивно и намерены увеличить его в четыре-пять раз к концу года», — цитирует Папояна РИА Новости.
Напомним, Россельхознадзор объявил об ограничении ввоза плодоовощной продукции из Армении (в т. ч. клубники). Причиной стали участившиеся нарушения при поставках.