Достижения.рф

Армения намерена увеличить экспорт в ЕС в пять раз к концу года

Фото: istockphoto/IvanSpasic

Ереван планирует кратно нарастить экспорт своей продукции в Европейский союз. Поставки могут быть увеличены в четыре-пять раз, заявил министр экономики страны Геворг Папоян.



По словам чиновника, ведомство разработало программы поддержки экспорта, в том числе в ЕС и на Ближний Восток. Меры включают компенсацию транспортных расходов и таможенных пошлин.

«Мы будем проводить более агрессивную политику. Экспорт в Евросоюз удвоился, но мы действуем еще более агрессивно и намерены увеличить его в четыре-пять раз к концу года», — цитирует Папояна РИА Новости.

Напомним, Россельхознадзор объявил об ограничении ввоза плодоовощной продукции из Армении (в т. ч. клубники). Причиной стали участившиеся нарушения при поставках.
Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0