Треть россиян увеличила свои доходы за 2023 год

Фото: Фотобанк Московской области
«ПСБ благосостояние» (инвестиционное подразделение группы Промсвязьбанка) провело опрос россиян о состоянии их доходов. Выяснилось, что треть респондентов смогли увеличить свои доходы в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.
Достаток увеличился у 38% опрошенных жителей России. Из них – рост доходов в пределах 10% ощутил каждый пятый, у каждого десятого сумма выросла приблизительно на 30%, а у 3,5% россиян доходы стали вдвое больше, пишет агентство.
47% опрошенных признались, что не имеют долгов по выплатам за недвижимость. 17% выплатили более половины от необходимой суммы за ипотеку. 43% россиян не имеют никаких кредитных обязательств перед банками.
Лидерами по финансовой грамотности среди населения стали Санкт-Петербург (49,1 балла), Республика Чечня (46,2) и Калининградская область (46,1). Москва заняла девятое место в рейтинге.
В опросе приняли участие жители 27 объектов РФ общим числом 3 600 человек. Респонденты отвечали на подготовленные вопросы, а ответам присваивались баллы от 0 до 100 для расчёта «Индекса финансовых достижений». Опрос проводили в 2023 году.
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47% опрошенных признались, что не имеют долгов по выплатам за недвижимость. 17% выплатили более половины от необходимой суммы за ипотеку. 43% россиян не имеют никаких кредитных обязательств перед банками.
В опросе приняли участие жители 27 объектов РФ общим числом 3 600 человек. Респонденты отвечали на подготовленные вопросы, а ответам присваивались баллы от 0 до 100 для расчёта «Индекса финансовых достижений». Опрос проводили в 2023 году.
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Сергей Калугин