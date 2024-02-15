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Треть россиян увеличила свои доходы за 2023 год

ТАСС: У 38% россиян выросли доходы в 2023 году
15 февраля 2024, 13:34
Фото: Фотобанк Московской области

Фото: Фотобанк Московской области

«ПСБ благосостояние» (инвестиционное подразделение группы Промсвязьбанка) провело опрос россиян о состоянии их доходов. Выяснилось, что треть респондентов смогли увеличить свои доходы в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.
Достаток увеличился у 38% опрошенных жителей России. Из них – рост доходов в пределах 10% ощутил каждый пятый, у каждого десятого сумма выросла приблизительно на 30%, а у 3,5% россиян доходы стали вдвое больше, пишет агентство.

47% опрошенных признались, что не имеют долгов по выплатам за недвижимость. 17% выплатили более половины от необходимой суммы за ипотеку. 43% россиян не имеют никаких кредитных обязательств перед банками.


Лидерами по финансовой грамотности среди населения стали Санкт-Петербург (49,1 балла), Республика Чечня (46,2) и Калининградская область (46,1). Москва заняла девятое место в рейтинге.

В опросе приняли участие жители 27 объектов РФ общим числом 3 600 человек. Респонденты отвечали на подготовленные вопросы, а ответам присваивались баллы от 0 до 100 для расчёта «Индекса финансовых достижений». Опрос проводили в 2023 году.

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#рф
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Япония уступила место третьей экономики мира
В 2023 году Япония уступила место третьей экономики мира Германии
15 февраля 2024, 08:45

Фото: iStock/blew_i

По итогам 2023 года Япония уступила место третьей экономики в мире по размеру номинального ВВП Германии. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно данным японского кабмина, номинальный ВВП страны (без поправки на инфляцию в 2023 году) составил 591,48 трлн иен (4,21 трлн долларов).

При этом номинальный ВВП ФРГ в прошлом году составил около 4,46 трлн долларов.

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#страны
#фрг
#япония
#германия
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Концерн Daimler Truck cтал последним крупным автопроизводителем, ушедшим из РФ
Когогин: Daimler Truck продал свои 15% акций «КАМАЗа» и покинул Россию
15 февраля 2024, 03:36

Фото: iStock/jetcityimage

Немецкий концерн Daimler Truck продал свои 15% акций в российском КАМАЗе, став последним крупным западным автопроизводителем, ушедшим из России. Ою этом рассказал изданию генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин.
«Для нас гораздо важнее то, что прекращение взаимоотношений с европейскими партнерами, изменившее, безусловно, наш продукт, не повлияло на нашу возможность производить коммерческую технику и развивать наш модельный ряд», — подчеркнул глава компании, напомнив, что фактически Daimler не участвует в российской жизни после начала специальной военной операции в феврале 2022 года.

Ранее рынок покинули все ведущие мировые автоконцерны, а в январе 2024 года завод корейской Hyundai в Санкт-Петербурге купила компания «Арт-финанс».

В 2023 году бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге был безвозмездно передан АвтоВАЗу. В ближайшее время предприятие будет переоформлено в собственность государственного института. АвтоВАЗ «не потянул» переданный завод NissanПо данным РБК, В 2023 году бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге был безвозмездно передан АвтоВАЗу. В ближайшее время предприятие будет переоформлено в собственность государственного института.

В конце октября 2023 года автопроизводитель Mercedes-Benz также объявил об уходе из России и решении продать доли в российских «дочках» локальному инвестору. Новым владельцем российских подразделений может стать компания «АВТОDОМ». Как будет развиваться завод, что изменится в производстве, в беседе с «Радио 1» рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

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#компании
#автопроизводители
#германия
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Путин разрешил иностранным лицам совершать сделки с акциями «Яндекс банка»
14 февраля 2024, 19:05

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин разрешил сделки с контролируемыми иностранными лицами акциями «Яндекс банка». Соответствующий документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что распоряжение главы российского государства дает право на совершение сделок, которые влекут за собой «установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и распоряжения акциями «Яндекс банка»». В пресс-службе «Яндекса» подчеркнули, что данная процедура является необходимой.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение, по которому российской компании «Лучшее решение» разрешается приобрести 100% акций предприятий «Донской антрацит» и «Шахтоуправление «Обуховская»», принадлежащих Fabcell Limited.

В декабре прошлого года благодаря разрешению Путина Росбанк смог приобрести принадлежащие Societe Generale акции ВТБ, «Роснефти», «Газпрома», «Норникеля» и других российских компаний.

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#банк
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Воробьёв: Центр содействия строительству сопровождает в Подмосковье более 2850 проектов
14 февраля 2024, 18:48

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Активно развиваться такому крупному промышленному центру, как Московская область, помогают цифровизация и умные решения. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на пленарной сессии Дня промышленности в рамках Форума национальных достижений на Международной выставке «Россия».
В 2017 году в регионе был внедрён проектный офис – Центр содействия строительству. В нём каждый проект берется на сопровождение с предоставлением персонального менеджера. Сейчас в центре в работе – почти 2850 проектов.
«Кроме земли, которая у тебя есть, нужно пройти много процедур, минимум 15, максимум 60. У нас в Московской области создан единый вход в электронные документации. Мы сами сопровождаем документы до выхода на реализацию проекта. До создания такого инструмента это занимало 36 месяцев, сейчас – девять. В этом году мы хотим сократить его до шести месяцев, давать полностью разрешение на Генплан и ПЗЗ», – сказал Воробьёв.
Также в регионе пользуется популярностью продлённая на 2024 год программа «Земля за 1 рубль». Это позволило создать в Подмосковье 12,5 тысяч рабочих мест.

В Подмосковье сегодня работает 1,3 тыс. крупных и средних промпредприятий, а также более 440 тыс. МСП.

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#экономика
#андрей воробьёв
#губернатор
#промышленность
#цифровизация
#московская область
#подмосковье
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Воробьёв объявил о создании в Подмосковье пяти индустриальных парков нового формата
14 февраля 2024, 18:36

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье приступили к созданию пяти индустриальных парков нового формата. Об этом объявил губернатор региона Андрей Воробьёв на пленарной сессии Дня промышленности в рамках Форума национальных достижений на Международной выставке «Россия». Сессию открыл зампред правительства – министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«Мы решили совместить День промышленности с итоговой коллегией Минпромторга и провести это мероприятие менее формально – не в режиме отчёта, а в формате обсуждения, открытого диалога о важном для нашей страны вопросе. У нас в каждом из 89 регионов есть свои производства. Есть и компании-лидеры с потенциалом вырасти в национальных чемпионов. Заводы, фабрики, комбинаты, цеха, лаборатории – неотъемлемая часть экономики России, в которой работают около 10 млн граждан», – отметил Мантуров.
О результатах последних лет и планах в промышленности Подмосковья рассказал Андрей Воробьёв.
«В Московской области 69 индустриальных парков, они заполнены более чем на 87%. Поэтому сейчас мы приступили к созданию пяти новых парков и, изучив лучшие практики, внедрили важное изменение: теперь мы предусматриваем на территории парка мест для проживания и обучения специалистов», – пояснил глава региона.
Новый формат индустриальных парков разработан по принципу «всё включено». Он предусматривает готовую инфраструктуру, производственные помещения, общежития, кафе, зоны отдыха, эффективную управляющую компанию, наличие колледжа для подготовки кадров.

Губернатор отметил важность подготовки кадров для промышленности на уровне колледжей, чтобы вместе с коллегами из других регионов разработать модель обучения в связке с промышленными предприятиями. Это позволит сделать программу максимально эффективной, привлекать молодых специалистов на местные производства.

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#московская область
#подмосковье
#экономика
#андрей воробьёв
#губернатор
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Глава «Роскосмоса» Борисов: Появлению SpaceX в РФ поможет рынок, а не «пендель»
14 февраля 2024, 18:03

Фото: РИА Новости/Александр Майшев

Российские частные инвесторы начнут активно вкладываться в рынок космических услуг только в том случае, если увидят в этом выгоду. «Пендели» от государства в данном случае не помогут.
Такое мнение высказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, выступая на конференции на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Он отметил, что компания Илона Маска SpaceX потому и преуспела, что попала в тренд. Эксцентричный миллиардер сумел разглядеть будущее космической связи и интернета, привлёк инвесторов и сполна воспользовался востребованностью своего продукта.

Борисов подчеркнул также, что России необходимо срочно увеличивать темпы производства многоспутниковых группировок, так как в этом аспекте она отстаёт не только от США и Китая, но и от Великобритании. Активная работа с частными компаниями может помочь изменить ситуацию в лучшую сторону к 2030 году, сказал глава «Роскосмоса».

Он также добавил, что даже в нынешних не слишком благоприятных условиях есть восемь частных российских производителя, готовых в рамках нового федерального проекта создавать собственные спутники, при гарантии выкупа их услуг.

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#сша
#россия
#работа
#вднх
#будущее
#мнение
#роскосмос
#спутник
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АвтоВАЗ «не потянул» переданный завод Nissan и вернёт его в госсобственность
Переданный АвтоВАЗу завод Nissan в Петербурге вернётся в госсобственность
14 февраля 2024, 17:08

Фото: istockphoto/Kwangmoozaa

В 2023 году бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге был безвозмездно передан АвтоВАЗу. В ближайшее время предприятие будет переоформлено в собственность государственного института.
Об этом на конференции аналитического агентства «Автостат» сообщил вице-президент по продажам и маркетингу крупнейшего российского автопроизводителя Дмитрий Костромин, передаёт «РБК». По данным издания, бывший Nissan, а ныне «Автозавод Санкт-Петербург», вернулся в собственность государственного автомобильного и автомоторного института (НАМИ), который подведомственен Минпромторгу. Именно НАМИ и выкупил в 2022 году предприятие у японского автопроизводителя за символическую цену.

Эксперты авторынка отмечают, что смена собственника необходима для ухода от санкционных рисков. Далее завод либо останется в госсобственности и на его площадке будет производиться контрактная сборка для китайских автомобилей Chery, либо НАМИ передаст предприятие партнёрам из КНР в доверительное управление.

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#завод
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#предприятие
#эксперты
#собственность
#петербург
#автомобиль
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Набиуллина назвала главную задачу года в сфере кибербезопасности
Набиуллина: Борьба с кредитным мошенничеством является главной задачей года
14 февраля 2024, 16:06

Фото: kremlin.ru

В этом году одной из главных задач на повестке дня является борьба с кредитным мошенничеством, с таким заявлением выступила глава Банка России Эльвира Набиуллина на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».
«Действительно, нужно концентрироваться на приоритетных задачах. Я считаю, что среди основных задач — это одна из самых главных на этот год, которую мы будем совместно решать — это вопросы кредитного мошенничества», — объяснила Набиуллина.

Она отметила, что кибермошенники становятся всё более изобретательными, и несмотря на проработку проблемы со стороны правительства и изобретения всё новых инструментов для борьбы со злоумышленниками — ожидаемых изменений в этом вопросе пока что не произошло.

Набиуллина подчеркнула, что помимо подходов к кибербезопасности граждан, необходимо также менять менталитет людей, которые продолжают вестись на уловки мошенников.

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#эльвира набиуллина
#кибербезопасность
#мошенники
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В Подмосковье запустили производство деталей для самолётных двигателей
14 февраля 2024, 15:58

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Новый комплекс по производству комплектующих для деталей самолёта запустили в Воскресенском экспериментально-технологическом центре по специальным материалам Курчатовского института, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.
«На новом производстве будут выпускать заготовки дисков газотурбинных двигателей из гранул жаропрочных никелевых сплавов», — уточняется в сообщении.
Инвестиции в проект составили 496 млн рублей. На производстве будет создано 45 рабочих мест. Предприятие имеет большое значение для развития импортозамещения. Отечественные комплектующие смогут использовать авиадвигателестроительные компании. Кроме того, продукция будет востребована газотурбинных установок различного назначения.

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#воскресенск
#производство
#импортозамещение
#экономика
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