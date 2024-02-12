Москвичи назвали правильный способ ведения семейного бюджета

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Опроса сервиса SuperJob показал, что большинство москвичей считаю верными способом распределения семейного бюджета тот, при котором доходы считаются общими, а траты согласовываются.
«Опрос горожан, состоящих в браке, показал, что совместный способ ведения семейного бюджета практикуют 62%, а раздельный бюджет – 17%», – приводит АГН «Москва» сообщение аналитиков.
Исследование было проведено с 31 января по 7 февраля 2024 года.
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Мелисса Тимофеева