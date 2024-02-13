Радио1
Главная / Новости / Общество/ Названы самые лучшие города России для жизни на пенсии

Названы самые лучшие города России для жизни на пенсии

На пенсии россияне хотели бы жить в Сочи, Краснодаре и Анапе
13 февраля 2024, 10:34
Фото: iStock/Olga Ostapenko

Фото: iStock/Olga Ostapenko

Более трети россиян (34%) мечтают переехать в другой город на пенсии, при этом 35% не задумывались над этим вопросом и 31% категорично не хотят менять место жительства. Такие данные приводит РБК со ссылкой на проведенный опрос сервисами СберНПФ и «Работа.ру».
Согласно опросу, самым желаемым для жизни на пенсии городом стал Сочи. Его выбрали 26% опрошенных. Еще 19% хотели бы переехать в Краснодар, 18% - в Анапу, 15% - в Минеральные воды и 14% - в Санкт-Петербург. А вот в столицу России выбрали всего 12%.

Принявшие в опросе россияне ориентируются в выборе города для жизни на пенсии на комфортный климат. При этом некоторые также обращают внимание и на благоустроенность города, спокойный темп жизни и инфраструктуру.


Половина из тех, кто готов поменять город, могут сделать это за счет собственных сбережений, 37% готовы продать свое жилье. Еще 6% опрошенных хотели бы переехать за счет пенсий, доходов от инвестиций или прибыли от бизнеса (4%).

Читайте также:

Москвичи назвали правильный способ ведения семейного бюджета

Аналитики «Авито» выяснили, сколько россиян хотят работать рядом с домом

Стало известно, верят ли россияне в возможность ИИ заменить руководителя
#пенсии
#жильё
#климат
#сочи
#город
#россияне
#счёт
#краснодар
#петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Каширы Шувалов рассказал о планах по благоустройству микрорайона Ожерелье
13 февраля 2024, 10:08

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов провёл встречу с преподавателями и студентами Ожерельевского железнодорожного колледжа, ответил на вопросы местных жителей и рассказал о планах работы в текущем году, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В частности, Михаил Шувалов сообщил, что одним из направлений деятельности будет благоустройство Ожерелья.

«В этом году приложим усилия, чтобы сделать наше Ожерелье красивее и уютнее», — сказал Шувалов.

Среди запланированных работ руководитель муниципалитета назвал обновление фасадов ряда домов и установку уличных скамеек в местах отдыха горожан. В парке «Дубовая роща» по просьбе молодёжи будет обустроено место для игры в волейбол.

«Есть и другие планы, пока не буду их раскрывать», — добавил глава округа.

Он также напомнил собравшимся, что 15, 16 и 17 марта будут проходить выборы президента России.

Читайте также:

В Каширской больнице за год провели более 150 операций с проводниковой анестезией

Каширских школьников начали обучать актёрскому мастерству

В Кашире обсудили готовность к весеннему половодью и дождевым паводкам
#кашира
#михаил шувалов
#благоустройство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России планируют расширить цифровизацию услуг нотариусов
13 февраля 2024, 09:40

Фото: Фотобанк МО/Алла Федина

Цифровизацию нотариальных услуг обсудили на семинаре-совещании «Повышение доступности нотариальных услуг для граждан: развитие цифровых сервисов». Мероприятие провёл Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с Советом по развитию цифровой экономики при Совете Федерации ФС РФ, на семинаре присутствовали представители ряда федеральных министерств и ведомств, сообщает пресс-служба комитета.
Собравшиеся отметили эффективность введение цифровых механизмов для оказания нотариальных услуг: такие сервисы доступны и оперативны. Например, существующий с марта прошлого года сервис «Запись на приём к нотариусу» на портале госуслуг показал свою востребованность.

В связи с этим по итогам семинара профильным министерствам рекомендовано рассмотреть возможность расширить перечень нотариальных услуг, оказываемых в электронной форме, а также ввести на них пониженный тариф. Кроме того, поручено доработать механизм использования нотариальных документов, заверенных электронной подписью. А столичным властям рекомендовали рассмотреть возможность интеграции сервиса записи на приём к нотариусу на mos.ru с сервисом на федеральном портале госуслуг.

Читайте также:

Искусственный интеллект помог провести в Подмосковье за год 80 тысяч медицинских исследований

Воробьёв внёс пять предложений для нацпроекта «Цифровая экономика» до 2030 года

Зампред Чернышенко назвал Подмосковье флагманом цифровизации
#цифровизация
#госуслуги
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минэнерго раскрыли последствия ледяного дождя для российских регионов
Минэнерго: непогода оставила без электричества более ста тысяч жителей России
13 февраля 2024, 08:29

Фото: iStock/PBouman

Из-за непогоды в России без электричества остались более ста тысяч человек. Об этом сообщили в Минэнерго.
«Оперативные данные на 7.00 (мск) по количеству отключенных потребителей в регионах, где электроснабжение нарушено из-за непогоды: Ростовская область - 52,3 тысячи человек, ЛНР - 41,9 тысячи человек, Волгоградская область - 11,5 тысячи человек», - говорится в сообщении ведомства.

При этом в Астраханской области к утру 13 февраля электроснабжение удалось полностью восстановить.

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса уже минувшей ночью в столичном регионе ледяной дождь прекратился. Местами наблюдается небольшой снег.

Однако в Смоленской, Калужской, Тульской, Брянской, Орловской, Липецкой и Тамбовской областях в среду, 13 февраля, ожидается повторение вчерашнего погодного сценария.

Читайте также:

Синоптик Позднякова заявила о возвращении аномальных морозов уже на этой неделе

Подмосковные дорожники обработают проезжую часть во время ледяного дождя

Энергетики Подмосковья перешли в режим повышенной готовности из-за ледяного дождя
#дождь
#снег
#данные
#человек
#фобос
#ледяной дождь
#лнр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зоозащитники из США вступились за игрушечных лошадей на каруселях
PETA: Американские зоозащитники хотят запретить карусели с фигурками животных
13 февраля 2024, 07:16

Фото: iStock/ozina

Американская зоозащитная организация PETA потребовала убрать с каруселей фигуры игрушечных лошадей. Соответствующее письмо, размещённое на официальном сайте организации, уже получила крупнейшая в Соединённых Штатах компания-производитель каруселей Chance Rides.
По мнению зооактивистов, использование образов зверей на аттракционах «пропагандирует их эксплуатацию».

«Все животные — мыслящие, чувствующие, ласковые, игривые и социальные существа. <…> Они жаждут свободы от угнетения. <…> Карусельные наборы на тему животных укрепляют представление о том, что эти разумные существа существуют просто для нашего развлечения», — объяснили в PETA.

Правозащитники предлагают заменить животных на ракеты, одноколесные велосипеды, звёзды, автомобили или метлы. Они уверены, что отказ от аттракционов на тему животных станет ударом по отраслям, которые до сих пор используют настоящих зверей для развлечений.

По данным СМИ, некоторые американские компании такжеподдержали позицию против использования образов животных в своей продукции.

Читайте также:

Альянс защитников животных призвал создать вольеры для потерянных котов и собак

Зоозащитники рассказали о проблеме брошенных животных после дачного сезона

В подмосковных парках открываются новые аттракционы
#карусель
#зоозащитник
#лошади
#игрушки
#сша
#животные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Авиакомпании могут поплатиться за ложные сведения о билетах
Минтранс предложил штрафовать авиакомпании за неверные сведения о билетах
13 февраля 2024, 07:01

Фото: iStock/People_Images

Минтранс России предлагает ввести штрафы для авиакомпаний за предоставление неверной информации о билетах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Авиакомпании будут штрафоваться за некорректную информацию о билетах в автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок. Эта мера является ответом на многочисленные жалобы пассажиров, терявших время и деньги из-за неправильной информации о времени вылетов и некорректного оформления билетов.

Теперь, после возможного принятия инициированных Минтрансом РФ изменений в Воздушный кодекс, если авиакомпания не разместит или нарушит требования к информации о билетах, её будет ждать административная ответственность.

По информации ведомства, в минувшем году объем внутренних пассажирских авиаперевозок в России составил почти 83 миллиона пассажиров, что на 13% превысило показатели четырехлетней давности. При этом ежегодно Роспотребнадзор получает около 700 жалоб на авиаперевозчиков.

В России в 2024 году подорожают авиабилеты. По прогнозам аналитиков, стоимость увеличится примерно на 10% из-за того, что авиаторы давно не меняли ценники, а издержки на обслуживание авиапарка росли. Об этом в эфире «Радио 1» ранее рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Читайте также:

Россиян предупредили о резком росте цен на авиабилеты

Клиенты «Аэрофлота» пожаловались на массовую отмену забронированных билетов в Таиланд

Авиаэксперт Герасимов объяснил расширение данных о пассажире безопасностью
#законопроект
#минтранс
#авиакомпании
#штрафы
#билеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Японии на свет появилась первая в мире свинья с человеческими органами
PorMedTec: В Японии впервые в мире вывели свинью с человеческими органами внутри
13 февраля 2024, 06:29

Фото: iStock/Jevtic

Японские ученые успешно вывели первую генетически модифицированную свинью, органы которой в перспективе можно будет пересаживать человеку. Об этом сообщила компания PorMedTec, работающая при поддержке Университета Мэйдзи.
С помощью генной модификации японским ученым удалось вывести трех поросят, органы внутри которых идентичны человеческим и в перспективе могут быть использованы для нужд трансплантологии.

«Мы решим проблему молекулярной несовместимости со свиньями и риска заражения эндогенными ретровирусами. Эффективность человеческих имплантируемых органов была доказана на доклинических исследованиях», — заявили представители компании.

Изначально подобными исследованиями занималась американская биотехнологическая компания. Выведенных животных клонировали с помощью клеток, импортированных в Японию из Соединённых Штатов. На территории Страны восходящего солнца это стало первым случаем рождения генно-модифицированной свиньи, органы которой могут подойти человеку для пересадки.

Ранее в Китае заявили, что международная группа ученых сумела вырастить эмбрионы, представляющие собой смесь генетического материала животного и человека и поддерживать в них жизнь на протяжении 20 дней. Специалисты из США решили не отставать и скрестить человека и свинью.

По сообщению телеканала FOX NEWS, Америка следует в ногу с китайскими инновациями и ни в коем случае не будет отставать в области генетических исследований. Только вместо обезьяны, чей эмбрион скрещивался с человеческим в Китае, американцы планируют использовать свинью. Что касается практической пользы от подобных экспериментов, то ученые указывают на возможность получения новых моделей для изучения болезней и создания лекарств, передает сетевое издание «Блокнот». Также рассматривается возможность искусственного выращивания донорских органов для пересадки, которые будут совместимы с организмом человека.

Читайте также:

В США умер второй в мире пациент, которому пересадили свиное сердце

FOX NEWS: американские ученые планируют создать гибрид человека и свиньи

Российские эксперты прокомментировали исследование о ДНК насекомых в чае
#япония
#животные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Google Пичаи рассказал, с чего он начинает свой день
Wired: Гендиректор Google Сундар Пичаи рассказал, что начинает день с чтения
13 февраля 2024, 06:12

Фото: iStock/SpVVK

Генеральный директор Google Сундар Пичаи начинает свой день с чтения Techmeme, веб-сайта, на котором собраны последние глобальные технологические новости со всего мира. Об этом он сам рассказал изданию Wired.
Веб-сайт Techmeme, основанный в 2005 году Гейбом Риверой, предлагает читателям подборку заголовков, сопровождаемых краткими резюме и ссылками на оригинальные статьи.

Этот формат позволяет пользователям быстро просматривать широкий спектр технических новостей, поступающих из различных источников. Он также предоставляет читателям исчерпывающую информацию о ежедневных событиях в отрасли, что делает его предпочтительным для тех, кто интересуется технологиями.

«Techmeme — это приоритетное чтение для руководителей в сфере технологий во всем мире, потому что мы решительно настроены на предоставление "резюме", которое им требуется. Например, заголовки с ранжированием по важности, очень подробные заголовки, наряду с плотностью ссылок, создающих контекст и ощущение охвата. Никаких банальностей или "наживки". И, конечно же, никаких всплывающих окон, видеороликов или навязчивой рекламы», — так объяснял сам г-н Ривера популярность созданного им сайта в беседе с изданием Business Insider.

Известно, что страницы Techmeme часто посещали в том числе Марк Цукерберг из Facebook* и Сатья Наделла из Microsoft, часто посещали его страницы.

Читайте также:

Google объявил о скором удалении некоторых аккаунтов россиян

Google Play удалил игру-симулятор о рабстве после скандала в Бразилии

Нейросеть смогла пройти собеседование в Google на должность программиста с зарплатой в 13 млн рублей


*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
#google
#технологии
#сайт
#интернет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МЧС объяснило причину огненного зарева над Капотней и Братеево
МЧС: Огненные вспышки на юго-западе Москвы — следствие сжигания топлива на НПЗ
13 февраля 2024, 05:53

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Столичное ГУ МЧС объяснило причину яркого зарева на юго-востоке Москвы, которое видели жители районов Капотня, Марьино и Братеево. По информации ведомства, это может быть связано с плановым сжиганием топлива на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне.




Ранее некоторые очевидцы заявляли, что на место огненных вспышек направлялись «скорая» и две пожарные машины, но в московском управлении МЧС рассказали, что действующих пожаров на территории столицы на тот момент не было. Не поступала и информация о пострадавших.

Читайте также:

В Нижегородской области загорелся нефтеперерабатывающий завод

Пожар на севере Москвы разросся до 4 тысяч «квадратов»

Пожарные сбили открытое пламя на заводе нефтепродуктов в Волгограде
#завод
#топливо
#москва
#мчс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Такер Карлсон во время визита в Россию примерил бурятский национальный костюм
Цыденов: Карлсон примерил бурятский национальный костюм на выставке «Россия»
13 февраля 2024, 05:39

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон примерил национальный бурятский костюм дэгэл на выставке «Россия», сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, которые приводят РИА Новости, это произошло 5 февраля, во время визита Карлсона в Москву.




Москва произвела на Такера Карлсона шокирующее впечатление, он отметил, что российская столица намного приятнее любого города в США. Об этом он говорил на Всемирном правительственном саммите в Дубае. Он отметил, что в Москве очень чисто. Там красивее и безопаснее, чем в любом американском городе. Журналист также положительно оценил московскую архитектуру, качество еды и услуг, однако подчеркнул, что продолжит жить в США.

Напомним, в начале февраля бывший ведущий Fox News Карлсон впервые прибыл в Москву. Сперва реальная цель его визита не раскрывалась, однако, позже он анонсировал, что в ночь на 9 февраля выпустит интервью с президентом РФ.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что интервью президента Владимира Путина американскому журналисту набрало около миллиарда просмотров. По словам Симоньян, в истории журналистики не было такого интервью. Она подчеркнула, что только в социальной сети X и только на английском языке интервью набрало 180 миллионов просмотров, если не учитывать сайт американского журналиста и иные ресурсы на разных языках.

Читайте также:

Симоньян: интервью Путина Карлсону набрало около миллиарда просмотров

«Для меня стало шоком»: Карлсон поделился впечатлениями о Москве

«Карлсон не струсил и не сдулся»: Медведев похвалил Карлсона за интервью с Путиным
#журналисты
#выставка
#бурятия
#одежда
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф