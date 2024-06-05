Три страны Евросоюза нарастили товарные поставки в Россию

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Ирландия, Кипр и Португалия нарастили товарные поставки в Россию в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом информирует РИА Новости.
Больше всех стран экспорт продукции в РФ увеличил Кипр — на 13%, до 15,6 миллиона евро. Значительную часть из этого объема заняли суда, лодки и яхты.
Второе место по товарным поставкам занимает Португалия — показатели страны за год увеличились на 7%, до 24,5 миллиона евро. В Россию прибыли различного рода напитки и уксус. Их доля на рынке составила 22%. Далее идут ядерные реакторы, котлы (18,9%) и обувь (11,3%).
Товарные поставки Ирландии в Россию по сравнению с 2023 годом возросли на 5%, до 136,5 миллиона евро. В число основных поставок вошла неорганическая химия (38,6%), фармацевтическая продукция (36,9%) и оптическое оборудование (10%).
Ранее сообщалось, что Великобритания закупила российскую нефть на 2,2 миллиарда фунтов стерлингов, в обход санкций.
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Второе место по товарным поставкам занимает Португалия — показатели страны за год увеличились на 7%, до 24,5 миллиона евро. В Россию прибыли различного рода напитки и уксус. Их доля на рынке составила 22%. Далее идут ядерные реакторы, котлы (18,9%) и обувь (11,3%).
Товарные поставки Ирландии в Россию по сравнению с 2023 годом возросли на 5%, до 136,5 миллиона евро. В число основных поставок вошла неорганическая химия (38,6%), фармацевтическая продукция (36,9%) и оптическое оборудование (10%).
Ранее сообщалось, что Великобритания закупила российскую нефть на 2,2 миллиарда фунтов стерлингов, в обход санкций.
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Екатерина Коршунова