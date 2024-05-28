В Австрии назвали невозможным отказ от контракта на поставки с «Газпромом»

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В Австрии руководитель нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн назвал невозможным отказ от договора на контракта на поставки с российской компанией «Газпром». Об этом сообщает Standard.
Штерн прокомментировал ситуацию в ходе собрания акционеров. Он отметил, что ни его страна, ни Евросоюз не вводили ограничения против российского газа.
Примечательно, что австрийская нефтегазовая группа OMV намерена сохранить свои поставки российского газа. Уточняется, что контракт между государства действует до 2040 года.
Компания также планирует расширить свой бизнес за счет возобновляемых источников энергии, таких как экотопливо.
Ранее сообщалось, что с октября прошлого года чешские компании возобновили закупки природного газа из России несмотря на то, что страна полностью отказалась от российских поставок ещё за полгода до этого. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Примечательно, что австрийская нефтегазовая группа OMV намерена сохранить свои поставки российского газа. Уточняется, что контракт между государства действует до 2040 года.
Компания также планирует расширить свой бизнес за счет возобновляемых источников энергии, таких как экотопливо.
Ранее сообщалось, что с октября прошлого года чешские компании возобновили закупки природного газа из России несмотря на то, что страна полностью отказалась от российских поставок ещё за полгода до этого. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова