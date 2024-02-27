ЦБ разрешит банкам досрочно снимать средства с депозитов

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Кредитные организации получат возможность досрочно возвращать полностью или частично средства с депозитов в Центробанке по итогам аукционов на срок более 1 дня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Новые правила вступят в силу с 4 марта.
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