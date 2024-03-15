Цены на автомобили из ЕАЭС увеличатся на 25% с 1 апреля

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С введением новых правил таможенного оформления автомобилей, поставляемых на российский рынок через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), стоимость машин для россиян подскочит почти на четверть. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева.
«По моим расчетам, цены на такие автомобили могут увеличиться на 20–25%, — прогнозирует он.
С 1 апреля российское правительство усилит контроль над порядком расчета размера платежа за ввоз в Россию автомобилей из стран ЕАЭС. Налоги и сборы, не доплаченные из-за занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых так в РФ, будут учитываться в составе утилизационного сбора, обязательного к уплате физическими и юридическими лицами, заявили ранее в кабмине.
Для граждан и компаний, которые ввозят машины из стран ЕАЭС с процедурой растаможивания в России, ничего не изменится.
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С 1 апреля российское правительство усилит контроль над порядком расчета размера платежа за ввоз в Россию автомобилей из стран ЕАЭС. Налоги и сборы, не доплаченные из-за занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых так в РФ, будут учитываться в составе утилизационного сбора, обязательного к уплате физическими и юридическими лицами, заявили ранее в кабмине.
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Ювелина Бернст