В России осталось около 100 тысяч китайских легковушек

Объем запасов легковых автомобилей китайских брендов на российских складах на конец февраля превысил 94 тыс. штук. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты «Газпромбанк Лизинг».
Таким образом, как отмечает издание, проблема переизбытка складов китайских машин в России почти разрешилась, поскольку объемы стока пошли на спад.
Однако вместе с запасами могут закончиться и скидки на новые автомобили, предупреждают дилеры. По их словам, ряд дистрибуторов уже отказываются от программ поддержки.
А вот в сегментах грузовиков и спецтехники наблюдается противоположная ситуация. Там к началу строительного сезона запасы продолжают расти.
В расчет брался топ-16 китайских марок, на которые в 2023 году пришлось 49% всех проданных в РФ автомобилей и 90% объема новых машин, ввезенных из Китая.
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Однако вместе с запасами могут закончиться и скидки на новые автомобили, предупреждают дилеры. По их словам, ряд дистрибуторов уже отказываются от программ поддержки.
В расчет брался топ-16 китайских марок, на которые в 2023 году пришлось 49% всех проданных в РФ автомобилей и 90% объема новых машин, ввезенных из Китая.
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Ювелина Бернст