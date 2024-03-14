Россияне доплачивают до 840 тыс. рублей утильсбора за машины

Фото: iStock/ Fahroni
Федеральная таможенная служба (ФТС) потребовала от россиян доплатить утилизационный сбор на автомобили, ввезенные в страну по параллельному импорту. Об этом пишут «Известия».
Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин отметил, что союз неоднократно предупреждал о том, что такая экономия в итоге приведет к дополнительным тратам. Любые попытки обойти систему и попытаться найти лазейку, как правило, заканчиваются дополнительными расходами, которые съедают всю экономию, заметил Шапарин.
Читайте также:
С 1 апреля россияне не смогут ввозить в страну новые автомобили без допплатежей
В Финляндии начнут вывозить автомобили с российскими номерами за границы ЕС
В Литве начал действовать запрет на автомобили с российскими номерами
Ювелина Бернст