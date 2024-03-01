Центробанк рассказал о новой рискованной схеме на рынке строящегося жилья

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Банк России намерен обсудить с правительством меры против применения рискованных схем при льготной ипотеке. В частности, сотрудники Центробанка рассказали о новой методе с применением аккредитивов.
ЦБ РФ обратил внимание на схему, при которой некоторые банки совместно с застройщиками предлагают заёмщикам при выдаче ипотечного кредита для участия в долевом строительстве разместить часть средств не на счетах эскроу, а на аккредитивах, передаёт пресс-служба регулятора. Банк получает доходы от этих средств, часть которых возвращает заёмщику в виде скидок или понижения процентной ставки. Выгода застройщика в том, что банк привлекает больше клиентов по ипотеке и обеспечивает рост продаж на более привлекательных условиях.
Риск для граждан при использовании этой схемы состоит в том, что, в отличие от счетов эскроу, которые застрахованы государством в пределах 10 миллионов рублей, аккредитивы такой защиты не имеют. В случае какого-либо форс-мажора, например, отзыва лицензии у банка или элементарного банкротства, клиент лишится средств, лежащих на аккредитиве, останется должен банку по ипотечному кредиту и не получит квартиру, так как договор долевого участия не будет полностью оплачен.
Центробанк собирается обсудить с Кабинетом министров РФ введение мер, которые не допустят применения подобных схем и защитят граждан от связанных с ними рисков.
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Риск для граждан при использовании этой схемы состоит в том, что, в отличие от счетов эскроу, которые застрахованы государством в пределах 10 миллионов рублей, аккредитивы такой защиты не имеют. В случае какого-либо форс-мажора, например, отзыва лицензии у банка или элементарного банкротства, клиент лишится средств, лежащих на аккредитиве, останется должен банку по ипотечному кредиту и не получит квартиру, так как договор долевого участия не будет полностью оплачен.
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Александр Бойцов