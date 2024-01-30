Центробанк РФ уловил «лукавство» в заявлениях банков об убыточности ипотеки

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Банк России пока не видит, чтобы льготная ипотека стала убыточной для банков, а в подобных расчётах кредитных организаций содержится элемент лукавства. Об этом заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов.
В качестве примера Данилов привёл один банк, который включает в расчёт рост макронадбавок с нового года, то есть предлагает государству компенсировать ему выдачу кредитов с повышенным риском. Крупные банки начали вводить комиссии для застройщиков, что вызвало с их стороны понятное недовольство. По словам Данилова, дискуссии ЦБ с банками продолжаются, так как некоторые моменты по расчётам с их стороны вызывают у регулятора недоумение и большие вопросы.
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Александр Бойцов