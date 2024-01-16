В Госдуму внесли законопроект о праве ЦБ ограничивать выдачу ипотеки россиянам

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Сенаторы и депутаты Госдумы РФ во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли в нижнюю палату парламента законопроект о праве Центробанка ограничивать выдачу ипотек гражданам для снижения их закредитованность и предотвращения накопления рисков. Об этом пишет РИА Новости.
Разработчики отметили, что такая инициатива была вызвана высокими рисками на фоне роста цен на строящееся жилье. Такие ограничения предлагается распространить не только на банки, но и на МФО.
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Диана Аванесян