В Госдуму внесли законопроект о праве ЦБ ограничивать выдачу ипотеки россиянам

Сенаторы и депутаты Госдумы РФ во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли в нижнюю палату парламента законопроект о праве Центробанка ограничивать выдачу ипотек гражданам для снижения их закредитованность и предотвращения накопления рисков. Об этом пишет РИА Новости.