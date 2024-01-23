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Россиянам раскрыли, когда ставки по кредитам и ипотекам упадут

Экономист Зубец: Центробанк не будет снижать ключевую ставку раньше лета 2024
23 января 2024, 13:54
Фото: IStock/hank5

Фото: IStock/hank5

На ближайшем заседании 16 февраля Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 16%. Таким мнением в эфире «Радио 1» поделился директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
По словам специалиста, в Банке России будут наблюдать за инфляцией в стране, и исходя из этого принимать решение о понижении или повышении ключевой ставки.

«Показатели по инфляции по началу года будут для них важными. Но суть в том, что традиционно у нас инфляция в конце года росла, а в этот раз ситуация изменилась на противоположную. Инфляция сопротивлялась и даже было какое-то снижение. Поэтому посмотрим, какими будут данные по результатам января. Я думаю, что в ЦБ никаких изменений не произойдёт, они будут наблюдать, смотреть за трендами», — сказал экономист.

Зубец отметил, что ожидает снижения ключевой ставки ближе к лету 2024 года. Раньше этого времени регулятор вряд ли будет что-то менять, уверен он.

«Я думаю, что уже к середине года, к лету, встанет вопрос о том, что надо понижать ставку. Весной я не ожидаю таких решений», — заключил Зубец.
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#инфляция
#цб
#ставка
#ключевая ставка
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Хамзаев предложил уголовное наказание за катание на привязанных к авто тюбингах
23 января 2024, 14:50

Фото: istockphoto.com/Vera Tikhonova

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой ввести уголовное наказание за катание привязанных к автомобилям тюбингов, в частности, с детьми.
Парламентарий предложил наказывать в этом плане и за другие аналогичные действия, сопряжённые с созданием угрозы жизни и здоровью детей.

«Прошу оценить и поддержать целесообразность внесения п. 2 в ст. 156 Уголовного кодекса РФ в части введения наказания в виде лишения свободы сроком до пяти лет за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с созданием угрозы здоровью и жизни несовершеннолетнего», — приводит RT текст обращения депутата на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.

Ранее в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Москве сообщали, что было возбуждено уголовное дело после публикации в Сети видео, где водители совершают опасные манёвры на большой скорости на улицах столицы.

«Была получена информация, что на одном из каналов в видеохостинге размещена видеозапись, на которой зафиксирована группа лиц, агрессивно передвигающаяся на автомобилях в нарушение правил дорожного движения по Москве. Дорогомиловским межрайонным следственным отделом следственного управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 267.1 УК РФ», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.

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#уголовное ук
#видео
#водители
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Число жалоб на состояние межпанельных швов в подмосковных домах снизилось на четверть
23 января 2024, 14:43

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

В Московской области зафиксировали значительное снижение числа жалоб на состояние межпанельных швов в жилых дома: на минувшей неделе по этой теме в Центр управления регионом (ЦУР) поступило 112 заявок, что на 28% меньше, чем две недели назад, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«Герметичность межпанельных швов необходима для обеспечения прочности стен здания и во избежание проникновения влаги в квартиры. Управляющие организации обязаны проводить регулярные осмотры фасадов многоквартирных домов и устранять нарушения», — отметила глава ГУСТ региона Светлана Аипова.
Лидерами по снижению числа жалоб на состояние межпанельных швов за неделю стали Сергиево-Посадский округ (-80%), Люберцы (-78%) и Коломна (-75%). Ни одной жалобы по этой теме не пришло от жителей десяти округов, в том числе Рузского, Богородского и Лобни.

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#подмосковье
#московская область
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В Реутове идет строительство школы с IT-уклоном
23 января 2024, 14:35

«Будем стремиться всё сделать качественно и быстро»: в Реутове до конца года завершат строительство школы с IT-уклоном. об этом сообщил корреспондент.

Строительство школы с IT-уклоном на 1100 мест в Реутове идёт с опережением графика. На площадке работают 90 человек и 4 единицы техники – это экскаватор, насос и фронтальные погрузчики. Учебное заведение возводится по программе Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Строительство новой школы в микрорайоне 10а с каждым днём набирает обороты. Сейчас готовность объекта составляет больше 20%. Идут в строгом соответствии с утверждённой дорожной картой.

«Сейчас мы производим работы по возведению железобетонных конструкций, перекрытий подвала и вертикальных конструкций – стен, колонн первого этажа. Также ведется монтаж опалубки перекрытия и монтаж арматуры стен перекрытия. Будем стремиться всё сделать качественно и быстро», — рассказал начальник участка Владимир Колобков.

Четырёхэтажное здание построят в форме прямоугольника с небольшим внутренним садом. Общая площадь нового учреждения образования – 19 тысяч квадратных метров. Кроме учебных классов, оборудуют спортивный и актовый залы. В школе будет собственная столовая с пищеблоком, а также медицинский кабинет.

«Школа долгожданная. Это современный объект, самый большой образовательный объект в Реутове, в котором будут работать IT-направление. Со «СберБанком» прорабатывается сейчас эта возможность. Жители ждут, когда в шаговой доступности можно будет детей отводить в школу. и без переходов через дорогу», — отметил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

Внутренний дизайн помещений новой школы тоже определен. Акцент – на свет. В интерьере будут преобладать пастельные оттенки. Динамичность придадут витражные элементы в оформлении лестничных пролётов. Остекление, к слову, начнут устанавливать уже в конце весны.

«В апреле-мае мы приступаем к установке окон. К внутренним инженерным сетям приступаем в апреле – это в подвале лежаки. В марте планируем приступить к устройству ИТП (индивидуального теплового пункта – Прим. ред.). К отделочным работам приступим в летний период. Всё в графике, рисков абсолютно никаких нет», — сообщил представитель застройщика.

Ввод в эксплуатацию нового здания планируется в декабре 2024 года. Первые занятия пройдут в январе 2025 года.

Текст, фото и видео – Ксения Казакова
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CNN: Бойцы ВСУ рассказали о непригодности БМП Bradley для работы на морозе
23 января 2024, 14:34

Фото: istockphoto/Denniro

Военнослужащие Вооружённых сил Украины подвергли резкой критике американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley, поставляемые Киеву западными союзниками. По словам украинских солдат, эта техника не способна нормально функционировать в условиях мороза и суровой зимы.
Как пишут обозреватели телеканала CNN, десятки БМП уже повреждены и уничтожены в боях. Украинцы недовольны неспособностью Bradley выдерживать непростые погодные условия зимой. Кроме того, сообщает телеканал, многие старые машины поступают из США в неудовлетворительном техническом состоянии, а ремонт в полевых условиях очень затруднителен.

Ранее западные аналитики что боевая репутация западной техники, используемой на Украине, сильно пошатнулась. Это стало одним из главных военных событий в 2023 году.

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#ремонт
#машины
#всу
#техника
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Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе наблюдателей за птицами
23 января 2024, 14:18

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Конкурс наблюдения за птицами «Большой год» стартовал в России, принять в нём участие приглашаются жители Московской области, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.
«Жители нашего региона любят наблюдать за природой, многие из них фотографируют животных, поэтому нет никакого сомнения, что они примут участие в данном конкурсе. Мы же желаем им удачи», — цитируются в сообщении слова главы министерства Тихона Фирсова.
На победу в конкурсе смогут претендовать натуралисты, которые в течение года встретили наибольшее количество птиц. Для участия нужно загрузить на платформу iNaturalist.org результаты своих наблюдений за пернатыми — фотографии или аудиозаписи. Все наблюдения должны быть сделаны в течение 2024 года. Загрузить их на платформу можно будет до 10 января будущего года.

Конкурс «Большой год» проводит Союз охраны птиц России, полная информация о правилах размещена на сайте организации.

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#природа
#птицы
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#минэкологии мо
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На поддержку подмосковных семей с детьми в этом году выделено 45 млрд рублей
23 января 2024, 14:17

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Подмосковье проживает около 110 тыс многодетных семей, которые пользуются мерами поддержки на условиях, которые теперь определены указом президента России. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определяет для них меры поддержки. Согласно указу, семье бессрочно присваивается статус многодетной, если в ней воспитываются трое и более детей. Теперь такие семьи будут получать единое удостоверение федерального образца и меры социальной поддержки, пока старшему ребёнку не исполнится 18 лет, либо 23 года, если ребёнок учится очно.
«На меры социальной поддержки семей с детьми нашего региона в 2024 году выделено порядка 45 млрд рублей. Это пособия, региональные льготы и выплаты. Теперь многие льготы будут закреплены на федеральном уровне», – пояснила министр.
В Минсоцразвития региона пояснили, что все российские многодетные семьи получат льготы по оплате жилья и жилищно-коммунальных услуг, детям до 6 лет будут бесплатно предоставлять рецептурные лекарства, они смогут бесплатно посещать музеи, парки и выставки. Для учащихся будет предусмотрен бесплатный проезд на городском транспорте, им будут предоставлять школьную и спортивную форму.

В регионе также действуют дополнительные меры поддержки. Среди них - выплата на школьную форму многодетным семьям, а семьям с низкими доходами полагается выплата в увеличенном размере. Помимо этого, дети и один из родителей подмосковной многодетной семьи имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте, в метро и на железной дороге.

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#семья
#многодетная семья
#минсоцразвития мо
#социальная поддержка
#подмосковье
#московская область
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Одна вещь спасёт жизнь: зоозащитники объяснили, как не потерять питомца в транспорте
Альянс защитников животных призвал создать вольеры для потерянных котов и собак
23 января 2024, 14:12

Фото: IStock/Нина Дроздова

Высадившую кота из поезда проводницу временно отстранили от работы. Об этом сообщил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников. Расследование гибели кота продолжается.
Напомним, 11 января проводница высадила кота Твикса из поезда. На животное был оформлен необходимый билет, однако кот выбежал из купе. Проводница не нашла хозяина и, решив, что кот случайно залез в поезд, выбросила его во время стоянки.

Похожая история произошла в Подмосковье. По дороге из Москвы 16 января хозяин тойтерьера Арчи поругался с другими пассажирами, и мужчину высадили из электрички. Тойтерьер остался в вагоне и проехал ещё несколько станций. Охранники заметили его во время обхода. Они сфотографировали Арчи и оставили на станции в Чехове. Питомца до сих пор разыскивают.

В потере питомцев виноваты не только сотрудники транспорта, уверена директор Альянса защитников животных региона Московской области Юлия Рубцова. В эфире «Радио 1» она заявила, что хозяева должны были надеть домашних любимцев адресники с номером телефона.
«Мы постоянно об этом говорим всем хозяевам: на вашем животном должен быть чип, ошейник и адресник. Чтобы в такой ситуации люди, которые его подобрали, имели больше возможности найти вас. Я думаю, что если бы у кота висел адресник, то проблем бы не возникло. Точно также с тойтерьером», — отметила зоозащитница.
Рубцова подчеркнула, что на железнодорожных станциях также нужно организовать специальные помещения для потерянных животных. Их нужно обустроить вольерами и мисками с едой и водой, чтобы питомцам было где жить, пока их ищут хозяева.
«Нужно сделать какие-то помещения, как для потерянных вещей. Нужно организовать какие-то специальные вольеры. Я не думаю, что животные будут каждый день по тысяче штук теряться в транспорте. Но так будет больше шанс найти животное в случае пропажи», — заключила Юлия Рубцова.
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#кот
#электрички
#поезд
#животное
#собака
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Боня обвинила людей в пляске на костях из-за отправленной в СИЗО Блиновской
23 января 2024, 14:06

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Телеведущая Виктория Боня заявила, что россияне готовы плясать на костях из-за того, что суд отправил в СИЗО блогера Елену Блиновскую. Свое мнение она выразила в социальных сетях.
Она заявила, что у нее у нее двоякое отношение к этой ситуации. Боня отметила, что ее удивляет факт того, что Блиновская устроила вечеринку в условиях домашнего ареста. Это и стало причиной ужесточения судом меры пресечения.

При этом, Боня удивлена реакцией россиян на арест блогера.

«Люди готовы танцевать на костях», — сказала Виктория.
По ее мнению, любой человек может ошибиться и отступить. Она также отметила, что в настоящее время обществу не хватает сплоченности.

«В непростое время для всех нас, для нашей страны, для внешней политики в нашей стране, мне кажется все, что мы можем сейчас — это быть едиными и поддерживать друг друга, а не танцевать на чужих костях», — подытожила телеведущая.

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Представлен проект космоплана для будущей Российской орбитальной станции
Генконструктор РКК «Энергия» Соловьёв представил проект российского космоплана
23 января 2024, 14:00

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьёв представил проект космического плана, согласно которому космонавтов будут доставлять на будущую Российскую орбитальную станцию. Об этом он рассказал в ходе «Королёвских чтений».
Он отметил, что космоплан будет использоваться с целью получения новых качеств системы транспортно-технического обеспечения станции.

Также, по словам Соловьёва, выведение летательного аппарата на орбиту будет происходить с помощью ракеты-носителя среднего класса.

Ранее сообщалось, что к Луне отправилась американская ракета Vulcan Centaur с останками пяти человек на борту. Такую услугу предоставляет ритуальная компания Celestis.

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