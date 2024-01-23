Россиянам раскрыли, когда ставки по кредитам и ипотекам упадут

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«Показатели по инфляции по началу года будут для них важными. Но суть в том, что традиционно у нас инфляция в конце года росла, а в этот раз ситуация изменилась на противоположную. Инфляция сопротивлялась и даже было какое-то снижение. Поэтому посмотрим, какими будут данные по результатам января. Я думаю, что в ЦБ никаких изменений не произойдёт, они будут наблюдать, смотреть за трендами», — сказал экономист.
«Я думаю, что уже к середине года, к лету, встанет вопрос о том, что надо понижать ставку. Весной я не ожидаю таких решений», — заключил Зубец.Читайте также:
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