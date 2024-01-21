«Известия»: Объём выдачи ипотеки в России может упасть на 20 процентов

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Объём выдачи по ипотечным кредитам в России может снизиться в 2024 году примерно на 20% — до 6-6,4 триллионов рублей. Об этом рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.
«Самым сложным периодом для рынка недвижимости будет первый квартал 2024 года <...> всему рынку необходимо трансформироваться под новые условия ипотечного кредитования и, прежде всего, потенциальным покупателям. И здесь самое большое значение играет психологический фактор выросших ставок», — спрогнозировал эксперт.По его словам, формирующийся сейчас отложенный спрос на рынке недвижимости постепенно начнёт реализовываться уже ближе к концу второго квартала и во втором полугодии следует ожидать роста покупательской активности.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о праве Центробанка ограничивать банкам выдачу ипотеки с 1 июля 2024 года. Цель — сократить рост закредитованности россиян. Эксперт фонда «За права заёмщиков» Галактион Кучава инициативу поддержал, отметив, что ипотека – самый распространенный в России вид кредита по данным на третий квартал 2023 года. В беседе с «Радио 1» он объяснил это высоким спросом на льготные кредиты.
Кучава подчеркнул, что при принятии законопроекта пострадают застройщики. Сейчас спрос на рынке недвижимости превышает предложение благодаря льготным кредитам, после введения ограничений спрос может резко сократиться.
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