Центробанк: Внешний долг РФ к апрелю снизился на $12,8 млрд

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Внешний долг Российской Федерации на 1 апреля 2024 года снизился на 12,8 миллиарда долларов. В абсолютном выражении он теперь составляет 304 миллиарда долларов.
Это на 4,1% ($12,8 млрд) ниже, чем было на начало 2024 года, сообщает Банк России. Как следует из статистических материалов ЦБ РФ, положительная динамика показателя внешней задолженности определялась в основном сокращением обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам. В том числе это касается отношений прямого инвестирования.
Для сравнения, на 1 апреля 2023 года сумма внешних долговых обязательств Российской Федерации составляла 357,9 миллиарда долларов. Отмечается, что уровень внешней задолженности страны на 1 апреля 2024 года стал минимальным с 1 октября 2006 года, когда он был на уровне $269,5 миллиарда долларов.
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Александр Бойцов